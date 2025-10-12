Palermo, Paolo Taormina ucciso nel cuore della movida. Confessa un 28enne

Redazione Web

12 ottobre 2025, ore 13:30

È accaduto nella notte. L'assassino ha raccontato di aver incontrato la vittima per caso e di aver agito in preda alla rabbia, perché in passato Taormina avrebbe importunato la sua fidanzata

È stato ucciso nella notte Paolo Taormina, 21 anni, colpito in piazza Spinuzza, a pochi metri dal Teatro Massimo, nel cuore della movida di Palermo. Le indagini sono andate avanti fino a poco fa, quando è arrivato il fermo per un 28enne, che ha confessato.


HA CONFESSATO

Erano scattate subito le indagini dei Carabinieri, che hanno ascoltato alcuni testimoni e vagliato le immagini delle telecamere di sorveglianza. Così gli inquirenti sarebbero arrivati a Gaetano Maranzano, palermitano di 28 anni, fermato a casa della compagna, nel rione Uditore. L'uomo ha raccontato di essere stato lui ad uccidere Paolo Taormina, dopo averlo incontrato per caso, mentre il giovane stava intervenendo per sedare una rissa scoppiata di fronte al locale dei genitori, con un branco di coetanei che stava picchiando un ragazzo. Trovandoselo di fronte, l'assassino sarebbe stato preso da un moto di rabbia, perchè in passato Taormina avrebbe corteggiato la sua fidanzata. Così lo avrebbe colpito. 


IL DOLORE 

Una versione tutta da verificare, così come è da chiarire l’arma che ha ucciso Taormina. Inizialmente si era parlato di un colpo di pistola ma non si esclude che il giovane sia stato accoltellato. Ad accertare le cause del decesso sarà l'autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni. Intanto la comunità è nel cordoglio. "Ma come si fa? Mi hanno distrutto la vita. Come faccio a vivere ora?" ha detto la mamma della vittima, mentre i teatri di Palermo sospendono le iniziative previste per oggi e il Sindaco ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali. 

Argomenti

Palermo
Paolo Taormina
rissa

