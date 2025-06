Paola Cortellesi sarà la presidente di giuria della Festa del Cinema di Roma 2025

Il cinema Italiano riparte da Paola Cortellesi.

Sarà lei la presidente di giuria della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 23 ottobre 2025. L'attrice, regista e sceneggiatrice influenzerà il palmares del concorso progressive cinema, la sezione competitiva che anno dopo anno sta acquistando sempre più prestigio nel panorama audiovisivo internazionale.

Proprio la Cortellesi aveva sbancato nella competizione romana nel 2023 con il suo trionfale “C’e ancora domani”, la pellicola che iniziò la sua avventura proprio dalla Festa del Cinema per poi vincere la scommessa anche al botteghino, incassando la bellezza di quasi 37 milioni di euro.

CORTELLESI, ARTISTA DI GRANDE SENSIBILITÀ E DI ECCEZIONALE TALENTO

“Sono onorata di essere stata chiamata a presiedere la giuria della Festa del Cinema di Roma – ha dichiarato Paola Cortellesi – Un festival che negli anni ha saputo costruire un’identità forte e coinvolgente, diventando un punto di riferimento per il cinema italiano e internazionale e a cui mi lega una profonda gratitudine. Ringrazio il Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, e la Direttrice Artistica, Paola Malanga, per la fiducia e per questo invito che accolgo con senso di responsabilità e grande entusiasmo”.

“Dopo Marjane Satrapi, Gael García Bernal e Pablo Trapero, il Concorso della Festa del Cinema vedrà un altro straordinario Presidente di giuria come Paola Cortellesi – ha spiegato Paola Malanga – È per noi motivo di grande soddisfazione accoglierla nuovamente alla Festa dopo aver ospitato, come film di apertura, C’è ancora domani, il suo folgorante esordio alla regia, diventato anche un successo internazionale, accolto con entusiasmo in tutto il mondo. Paola Cortellesi è un’artista di grande sensibilità e di eccezionale talento: siamo certi che il suo sguardo attento, profondo, innovativo, costituisca una splendida garanzia per tutti i film che comporranno il Concorso di questa ventesima edizione”.

PAOLA CORTELLESI, BIO, SUCCESSI E CARRIERA

Considerata una delle artiste più complete del panorama italiano, ha esordito in teatro nel 1995 e nella sua carriera ha ricevuto i riconoscimenti più prestigiosi nei diversi ambiti. Attrice e autrice di programmi satirici e varietà classici, ha duettato con i più grandi personaggi della televisione, della musica, del cinema e del teatro.

Ha esordito sul grande schermo nel 2000 nel film Chiedimi se sono felice di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier. L’anno successivo ha recitato in Se fossi in te di Giulio Manfredonia che le è valsa una prima candidatura ai Nastri d’argento come Miglior attrice non protagonista. Nel 2002 ha lavorato al fianco di Fabrizio Bentivoglio nel film A cavallo della tigre di Carlo Mazzacurati mentre due anni dopo è stata protagonista – con Aldo, Giovanni e Giacomo – del film Tu la conosci Claudia? di Massimo Venier, uno dei maggiori successi della stagione 2004. Nel 2008 ha ricevuto una candidatura al David di Donatello come Miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in Piano, solo di Riccardo Milani. Nel 2011 si è aggiudicata il David come Miglior attrice protagonista per Nessuno mi può giudicare di Massimiliano Bruno. È stata candidata allo stesso riconoscimento anche negli anni successivi per titoli come Sotto una buona stella di Carlo Verdone (2014), Scusate se esisto! di Riccardo Milani (2014), Gli ultimi saranno ultimi di Massimiliano Bruno (2015).

Fra il 2018 e nel 2020 ha ottenuto tre Nastri d’argento come Miglior attrice in un film commedia per Come un gatto in tangenziale e Ma cosa ci dice il cervello, entrambi diretti da Riccardo Milani, e Figli di Giuseppe Bonito. Interprete e sceneggiatrice dei maggiori successi degli ultimi anni, nel 2023 ha debuttato alla regia con C’è ancora domani. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, il film ha ricevuto il Premio speciale della giuria, il Premio del pubblico e la Menzione Speciale Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas.

C'è ancora domani ha ottenuto straordinari risultati al botteghino con oltre 36,8 milioni di euro solo in Italia e ricevuto numerosi riconoscimenti: sei David di Donatello, tra cui miglior regista esordiente, migliore attrice protagonista e miglior sceneggiatura originale, Nastro d’argento dell’anno, il Globo d’oro e, per la prima volta, il Biglietto d’Oro ad una regista, per due anni consecutivi. Vincitore di numerosi festival internazionali, è stato distribuito in 126 paesi dall’Europa alla Cina, dagli Stati Uniti all’Argentina fino all’Australia, divenendo uno dei maggiori successi dell’intera storia del cinema italiano, con un potente impatto sociale in Italia e nel mondo.