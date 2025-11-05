Paolo Genovese torna sul set: al via le riprese de Il rumore delle cose nuove

Sono ufficialmente iniziate le riprese de Il rumore delle cose nuove, il nuovo film scritto e diretto da Paolo Genovese, uno dei registi più apprezzati del panorama cinematografico italiano, autore di successi come Follemente, Perfetti sconosciuti e The Place. Il progetto, che si preannuncia come uno dei titoli più attesi della prossima stagione, vede un cast corale di primo piano e una produzione di grande respiro.

IL CAST DEL NUOVO FILM DI GENOVESE

Nel film, le protagoniste femminili sono Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi e Vittoria Puccini, affiancate da Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce e Rolando Ravello, con la partecipazione straordinaria di Claudio Santamaria. Una squadra di attori che unisce esperienza, talento e sensibilità, caratteristiche che da sempre contraddistinguono il cinema di Genovese. Prodotto da Lotus Production, società del gruppo Leone Film Group, con Rai Cinema, in collaborazione con Disney+ e in associazione con Vice Pictures, Il rumore delle cose nuove è realizzato con la produzione di Raffaella Leone e Andrea Leone. Le riprese, iniziate in questi giorni, si svolgono tra Milano e Roma e si protrarranno per circa sette settimane. Il team tecnico riunisce alcuni dei professionisti più stimati del settore: la direzione della fotografia è affidata a Fabrizio Lucci, la scenografia a Chiara Balducci, mentre i costumi portano la firma di Gemma Mascagni. Il casting director è Barbara Giordani, il produttore esecutivo Paolo Sciarretta e il produttore delegato Carlotta Galleni.

COSA SAPPIAMO SUL FILM DI GENOVESE?

Pur mantenendo il riserbo sulla trama, la produzione lascia intendere che il film esplorerà, ancora una volta, i rapporti umani, le scelte e le contraddizioni della contemporaneità — temi cari al regista romano, capace di fondere ironia, introspezione e tensione narrativa.



