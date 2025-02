Papa Francesco, oggi crisi asmatica e anemia. Il Pontefice è in prognosi riservata

L’ultimo bollettino certifica una situazione più preoccupante. Le condizioni di Papa Francesco si sono aggravate e la prognosi dei medici è riservata. Oggi il Pontefice ha avuto una crisi respiratoria più lunga del solito che ha reso necessario l'applicazione di ossigeno ad alti flussi. Gli esami del sangue hanno evidenziato un’anemia e i medici lo hanno sottoposto una trasfusione. "Le condizioni del Santo Padre continuano ad essere critiche, pertanto, come spiegato ieri, il Papa non è fuori pericolo” si legge nel bollettino medico diffuso dalla Sala stampa vaticana che poi sottolinea anche che il Papa continua ad essere vigile e ha trascorso questa giornata in poltrona anche se più sofferente rispetto a ieri. Il Pontefice è ricoverato al Policlinico Gemelli dallo scorso venerdì 14 febbraio, per una bronchite tramutata poi in polmonite bilaterale. Stasera per la prima volta si parla di "prognosi riservata".