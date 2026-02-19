Papa Leone XIV, annunciati i viaggi pastorali in Italia per il 2026

La Prefettura della Casa Pontificia ha reso noto il programma delle prossime visite pastorali di Papa Leone XIV in Italia. Il primo viaggio è previsto per il prossimo 8 maggio a Pompei per una messa, la supplica alla Madonna, e il pranzo. Mentre nel pomeriggio il Pontefice sarà invece a Napoli nella Cattedrale, per incontrare il clero e i religiosi. È previsto anche un incontro con la cittadinanza in Piazza Plebiscito. Pochi giorni dopo, il 23 maggio, Papa Leone sarà ancora in Campania, questa volta per una visita ad Acerra per l'incontro con i fedeli delle terre dei fuochi. I viaggi pastorali del santo Padre proseguiranno poi il 20 giugno a Pavia, mente il 4 luglio sarà a Lampedusa. Sarà il secondo pontefice storia dell’isola dopo la visita del 2013 di Papa Francesco. Il 6 agosto sarà la volta della visita ad ad Assisi, a Santa Maria degli Angeli, per l'incontro con i giovani riuniti nel centenario del Transito di San Francesco. Qui Leone XIV celebrerà la messa. L’ultimo viaggio sarà quello del 22 agosto, quando Leone si recherà a Rimini per l'incontro con i partecipanti al 47esimo Meeting per l'amicizia fra i popoli. Anche in questo caso, il santo Padre celebrerà la messa con i fedeli della Diocesi. L'ultimo Pontefice a partecipare all'evento era stato, oltre quarant'anni fa, Giovanni Paolo II il 29 agosto del 1982.





I commenti

Il Sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, afferma che la visita di Papa Leone XIV, per la comunità di Lampedusa e di Linosa è un momento storico e si dice orgoglioso e onorato di accogliere il secondo pontefice nella storia dell’isola dopo la visita del 2013 di Papa Francesco che ha segnato profondamente la nostra comunità. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: "La notizia della visita di Papa Leone XIV a Napoli il prossimo 8 maggio rappresenta per la nostra città un motivo di grandissima gioia. La nostra comunità, i fedeli, tutte le Istituzioni e le forze civiche abbracceranno il Santo Padre in un momento storico così delicato per i destini del mondo e per la costruzione della Pace". Davide Prosperi, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, ha dichiarato: "La presenza di Papa Leone XIV al prossimo Meeting di Rimini è motivo di grande gioia per tutto il movimento di Comunione e Liberazione, all'interno della cui storia l'esperienza del Meeting è nata e si è sviluppata. Siamo profondamente grati al Santo Padre per aver accolto il nostro invito: la sua partecipazione rappresenta per noi un segno di affetto molto desiderato e sarà un'occasione estremamente preziosa per approfondire la nostra immedesimazione con le preoccupazioni del Santo Padre nella guida della Chiesa". Corrado Sanguineti, vescovo della diocesi pavese saluta con soddisfazione la visita di Papa Leone XIv: . "Con grande gioia abbiamo accolto la comunicazione della Santa Sede sulla visita che il Santo Padre compirà nella nostra città il 20 giugno".



