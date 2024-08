Parigi 2024. Due ori nel giro di mezz’ora: Giovanni De Gennaro e Alice Bellandi sul gradino più alto, nella Canoa e nel Judo

Sono le emozioni a segnare il tardo pomeriggio olimpico per gli atleti italiani. Prima Giovanni De Gennaro vince la medaglia d'oro nella specialità kayak della canoa slalom. Si tratta del quarto oro per l'Italia. Poi, a poca distanza, è la judoka Alice Bellandi a conquistare la medaglia d'oro nella categoria -78 kg. In finale l'azzurra ha battuto l'israeliana Inbar Lanir. Esulta per i due straordinari risultati la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi a Parigi. E ora c'è attesa per le ragazze del fioretto.

MELONI, QUANTE EMOZIONI

La Premier Giorgia Meloni applaude l'oro nel judo della 25enne bresciana Alice Bellandi nella categoria -78kg. La presidente del Consiglio si è alzata in piedi per omaggiare l'atleta azzurra, poi è andata fin sul tatami per abbracciare la neo campionessa olimpica. Ha invece sentito al telefono per le congratulazioni Giovanni De Gennaro. Infine l’orgoglio di Meloni passa attraverso i social dove rilancia in un post “Quante emozioni ci regalano i nostri azzurri. Giovanni De Gennaro e Alice Bellandi conquistano l'oro nella Canoa e nel Judo a distanza di pochissimo tempo. Due grandi vittorie per lo sport italiano. Forza”.

DE GENNARO, È UN SOGNO CHE INSEGUIVO DA TEMPO

“La medaglia d'oro? Pesante è pesante, ma non potevo immaginare nient'altro, è un sogno che inseguivo da tempo, concretizzato con la fatica e un pizzico di fortuna, che serve sempre". Così Giovanni De Gennaro a Rai Sport dopo la vittoria olimpica nella canoa slalom. Felice anche per la medaglia d'oro di Alice Bellandi nel judo, pochi minuti dopo. “E' di Roncadelle, il mio stesso Paese nel bresciano, è una bella storia” dice De Gennaro che dedica la medaglia al suo primo allenatore, Gianni, scomparso 10 anni fa proprio in canoa. L'oro è anche "un regalo" all'attuale allenatore della Nazionale Daniele Molmenti, campione olimpico a Londra 2012 e che oggi festeggia il quarantesimo compleanno.

BELLANDI PIANGE PER L'ORO, NON CI POSSO CREDERE

“Non so neanche se sia vero, è un sogno. E' troppo grande per me, ci ho lavorato tutti i singoli giorni, ci ho pianto una vita intera e ora non posso crederci”. Così Alice Bellandi piangendo a dirotto ai microfoni di Raisport dopo l'oro nel judo alle Olimpiadi di Parigi 2024.