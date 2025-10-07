Parlamento europeo; confermata l’immunità parlamentare, Ilaria Salis (Avs) si salva per un solo voto

A Strasburgo la plenaria dell'Eurocamera ha approvato a scrutinio segreto l'immunità a favore dell'eurodeputata Ilaria SALIS, di AVS. Nello specifico, si è salvata per un solo voto ottenendo 306 voti favorevoli e 305 contrari.

La nota

In una nota, l'esponente del gruppo La Sinistra al Parlamento europeo - GUE/NGL ha dichiarato: "Questo voto è una vittoria per la democrazia, lo stato di diritto e l'antifascismo. Questa decisione dimostra che la resistenza funziona. Dimostra che quando rappresentanti eletti, attivisti e cittadini difendono insieme i valori democratici, le forze autoritarie possono essere affrontate e sconfitte". "La lotta è tutt'altro che finita. Le minacce permangono e continuare a lottare è essenziale - ha aggiunto - Tutti gli attivisti antifascisti presi di mira per aver sfidato l'autoritarismo e le forze fasciste devono essere difesi".

Salvini

Immediata e dura la reazione del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha criticato sui social l'eurodeputata: "Accusata di lesioni aggravate potenzialmente letali e altre condotte criminose in concorso con altri, all'interno di un'organizzazione criminale. Ma col trucchetto del voto segreto, richiesto dai gruppi di sinistra, anche qualcuno che si dice di 'centrodestra' ha votato per salvare la signora SALIS dal processo. Vergogna!".

Il PD

Soddisfazione, invece, dai rappresentanti del Partito democratico al PE: "Bene la difesa dello Stato di diritto su Ilaria SALIS - ha commentato Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo - Il voto conferma che in questo Parlamento c'è molto da fare e da lavorare, e c'è spazio per vincere e difendere l'Europa e i suoi valori. Lo abbiamo fatto e lo faremo sempre".

Tajani

Perentoria la posizione di Forza Italia: "Le calunnie non le accettiamo, gli insulti non li accettiamo. Non c'è nessuno che tradisce, nessuno che fa giochi strani". Lo ha detto il vice-premier Antonio Tajani, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano di commentare Matteo Salvini che parlando dell'ok all'immunità per Ilaria Salis ha polemizzato con 'qualcuno che si dice di centrodestra' e che "nel voto segreto ha votato per salvare la signora Salis". Ha ribattuto Tajani: "Noi siamo sempre stati leali, coerenti. Abbiamo detto qual era la linea del voto, poi a scrutinio segreto ci sono 700 e più parlamentari che votano...". Di sicuro, ha aggiunto, è "inutile andare a cercare qualche voto in più". Anche perché "quando si usano queste piccole cose per cercare qualche voto in più alla fine poi i voti si perdono, lo abbiamo visto nelle Marche, in Val d'Aosta, in Calabria... Credo che il centrodestra si debba preoccupare di prendere voti all'esterno, non fare polemiche all'interno. Le chiacchiere stanno a zero, contano i fatti, i risultati elettorali. Oggi Fi è la seconda forza del centrodestra. Vuol dire che i cittadini credono a quello che diciamo noi".