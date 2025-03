Pasqua, aumenta il prezzo dei dolci tipici: per le uova rincari del 30%

Si avvicinano le festività di Pasqua, ma quest'anno gli italiani che vorranno acquistare uova e colombe dovranno mettere in conto una spesa sensibilmente più elevata rispetto a quella del 2024. L'aumento delle quotazioni del cacao e la crisi del burro infatti spingono al rialzo i listini dei dolci tipici di pasqua. I dati emergono da una indagine condotta dal Codacons sulle marche più note vendute nelle catene della grande distribuzione. Per l'uovo di Pasqua, che sia al cioccolato al latte o fondente, i rincari dei prezzi per le marche più note, al netto di offerte o promozioni dei supermercati, si attestano a quota +30% rispetto allo scorso anno, ma possono arrivare a oltre il +40% nel caso di uova di gamma medio-alta. Colpite anche le uova di cioccolato destinate ai più piccoli, con aumenti che partono da +8,3% e arrivano a +33% per le marche che hanno in licenza loghi legati ai bambini. Anche le colombe, che siano tradizionali o farcite, registrano incrementi di prezzo non indifferenti: Per le marche più commercializzate in Italia i rincari sono nell'ordine del 21% rispetto allo scorso anno ma c'è una differenza importante. Se il prezzo della colomba classica sale tra il 6% e il 9% rispetto allo scorso anno, quelle farcite al cioccolato segnano aumenti più pesanti, tra il 18% e il 36%. Anche Le tensioni sul fronte energetico, che appesantiscono i costi di produzione a carico dell'industria, si aggiungono alle cause dei rincari e si riflettono sui prezzi al dettaglio





QUOTAZIONI RECORD PER CACAO E BURRO

Le quotazioni del cacao hanno raggiunto il record di 12mila dollari la tonnellata a fine 2024, e viaggiano attualmente attorno agli 8mila dollari, contro i 2.900 dollari del marzo 2023, con un incremento di oltre il 175% e impatti diretti sui prezzi al dettaglio di tutti i prodotti a base di cacao. Anche il burro, ha registrato incrementi astronomici, pari a +83% su base annua secondo gli ultimi dati della Commissione Europea, con le quotazioni che hanno superato gli 8.300 dollari a tonnellata, fa notare l'associazione.