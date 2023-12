Patti Smith dimessa dall'Ospedale Maggiore di Bologna dopo il malore: "Sbalzo di pressione, è serena"

I fan erano già accorsi al teatro Duse quando, un paio d’ore prima dello spettacolo, è arrivata la comunicazione: "Con grandissimo dispiacere informiamo il gentile pubblico che il concerto di Patti Smith non potrà andare in scena a causa di un improvviso malore che ha colpito l’artista” . La sacerdotessa del rock era già in albergo quando ha accusato un malessere: i medici hanno da subito escluso la possibilità di salire sul palco. Portata all’Ospedale Maggiore di Bologna, Patti Smith è stata ricoverata per ulteriori accertamenti . “Siamo tutti rammaricati per il disagio provocato da questa notizia, all’artista vanno i nostri migliori auguri di una prontissima guarigione” , aveva fatto sapere il teatro.

CANCELLATE ANCHE LE DATE DI VENEZIA E MILANO

La cantautrice si trovava da giorni in Italia nell’ambito del “Tour of Italian Days” che l’aveva vista esibirsi al duomo di Siena, Modena, Schio, Pescara e Ancona. A Napoli aveva persino presenziato, su invito di De Laurentiis, allo stadio al match dei partenopei contro l’Inter: prima volta per l’artista a una partita, si era commossa per i tifosi che avevano intonato "People Have The Power" e "Because The Night". Dopo Bologna, annullati anche gli impegni a Venezia e Milano: "Con grandissimo dispiacere informiamo il gentile pubblico che il concerto di Patti Smith in programma il 14 dicembre 2023 alle ore 21 al Teatro Malibran di Venezia non potrà andare in scena. Anche il firmacopie ad entrata gratuita previsto a Milano, in data 15 dicembre 2023, presso la Libreria Rizzoli è annullata”, fa sapere il suo entourage. Il malore non ha comunque fermato l’attivismo di Patti Smith, che sulle sue storie Instagram ha espresso solidarietà verso Kate Cox, la donna a cui la Corte Suprema del Texas ha impedito di abortire: “I stand with her”, ha scritto la voce di Because The Night sui social.