Paura a Milano un tredicenne di origine egiziana accoltellato in centro, è in gravi condizioni Photo Credit: agenzia ipa





Un ragazzo di origine egiziana è stato accoltellato all'addome nel primo pomeriggio in una zona centrale a Milano. Stando alle prime informazioni, il ferito, che perdeva sangue copiosamente , avrebbe chiesto aiuto a un automobilista connazionale davanti al Mc Donald's di piazza Oberdan: il conducente avrebbe fatto salire il ferito e il suo cane attorno alle 15 e li ha portati entrambi davanti al Fatebenefratelli; anche l'animale, un rottweiler, sarebbe stato colpito con una lama e sarebbe in gravissime condizioni. Con il ragazzo che è grave ma stabile. Secondo gli inquirenti, il giovane era inseguito da tre uomini e stava scappando dai giardini di via Vittorio Veneto, quando ha chiesto aiuto all'automobilista. L'uomo ha cominciato a sfrecciare a tutta velocità verso l'ospedale, bruciando anche alcuni semafori rossi. Sulla fiancata della vettura e sul pavimento di piazza Oberdan sono ben rimaste le tracce di sangue lasciate dal ferito. Per ora non ci sono ipotesi sui motivi del fatto. Il ferito sarebbe giovanisssimo.