Piacenza e la 17esima edizione del premio “Coppa d’Oro”: quando le eccellenze raccontano il territorio

Redazione Web

01 novembre 2025, ore 17:42

Il Consorzio Salumi D.O.P. Piacentini ha premiato le eccellenze che, con il loro lavoro, continuano a raccontare e valorizzare Piacenza e l’Italia intera

Il gusto e la tradizione, uniti all’orgoglio piacentino, sono tornati ad essere protagonisti a Palazzo Gotico, a Piacenza, in occasione della diciassettesima edizione della Coppa d’Oro, l’annuale evento organizzato dal Consorzio Salumi D.O.P. Piacentini. Si tratta di un riconoscimento, che non solo celebra i propri salumi come simbolo di un territorio che sa coniugare tradizione e futuro, ma va ben oltre il gusto e la produzione: sono le persone a dar voce alla terra da cui provengono, attraverso il loro talento, la loro passione e la loro dedizione. Il titolo scelto per quest’anno è “Nel Blu. Quando le eccellenze raccontano il territorio” e significa che riconoscere ogni forma di eccellenza nasce da un solo spirito, quello dell’amore per le proprie origini. Inoltre, per il Consorzio Salumi D.O.P. Piacentini, il blu rappresenta il colore della bandiera europea, che nel 1992 ha dato il via ad un sistema unico per la tutela delle eccellenze agroalimentari.

LE PAROLE DI ROBERTO BELLI, DIRETTORE DEL CONSORZIO DI TUTELA SALUMI D.O.P. PIACENTINI

«È davvero un privilegio importante poter portare, ancora una volta, i saluti di tutti gli associati del Consorzio di Tutela D.O.P. Piacentini a tutti voi. Un sentito ringraziamento va al Comune di Piacenza, che anche quest’anno ci accoglie nello splendido Salone Monumentale di Palazzo Gotico, al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e alla Camera di Commercio dell’Emilia, che hanno reso possibile questa giornata con la loro collaborazione e il loro sostegno. Un sincero grazie, inoltre, alle Istituzioni presenti: il Parlamento della Repubblica, il Governo, la Presidenza della Regione Emilia-Romagna, il Sindaco di Piacenza, il Presidente della Provincia, la Camera di Commercio dell’Emilia e il Prefetto di Piacenza, la cui vicinanza rappresenta per noi un segno concreto di attenzione e di condivisione dei valori che guidano il nostro lavoro. Per una realtà come la nostra, è fondamentale percepire la vicinanza delle Istituzioni» ha spiegato

I VINCITORI DEL PREMIO “COPPA D’ORO”

In seguito all’intervento del Direttore Roberto Belli, la cerimonia è proseguita con la consegna dei riconoscimenti ai vincitori del Premio “Coppa d’Oro 2025”. La diciassettesima edizione ha visto la premiazione di cinque personalità che, con il proprio talento e la propria visione, si sono distinte per il loro contributo alla valorizzazione dei salumi piacentini D.O.P. Piacentini (Coppa Piacentina D.O.P., Pancetta Piacentina D.O.P. e Salame Piacentino D.O.P), portando così nel mondo un frammento del proprio territorio. - Simona Caselli: figura apicale dell'agroalimentare italiano ed europeo, ai vertici di Granlatte/ Granarolo, già Assessore Agricoltura Emilia-Romagna. Il premio onora la sua carriera e l'impegno come ambasciatrice delle Indicazioni Geografiche e della leadership femminile nella cooperazione.

- Marina Fiordaliso: artista di straordinario talento e voce inconfondibile. Grande interprete della canzone italiana con tanti successi ("Non voglio mica la Luna"), oltre sei milioni di dischi venduti e nove Sanremo, è riconosciuta come ambasciatrice della "piacentinità" nel mondo.

- Davide Oldani: chef e imprenditore, ha ideato la Cucina Pop basata su ingredienti, stagionalità e qualità. Allievo di Gualtiero Marchesi, la sua eccellenza è stata consacrata anche dai massimi riconoscimenti: per il Ristorante D'O, due Stelle Michelin e Stella Verde Michelin, simbolo tangibile del suo impegno per la sostenibilità, e per il Ristorante Olmo, una stella Michelin.

- Roberto Fabbricini: il maestro di Sport è una vera eccellenza nel mondo della dirigenza sportiva. Ha dedicato la vita al servizio dello Sport Nazionale, culminando nel ruolo di Segretario Generale del CONI e partecipando a 15 edizioni dei Giochi Olimpici. Il suo operato ha contribuito ai successi internazionali dell'Italia.

- Ettore Ferri: Maestro della cucina piacentina, ambasciatore del gusto e della tradizione, innovatore appassionato e interprete autentico del territorio. Da sempre al fianco del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini, che con gratitudine lo omaggia.

LA FORZA DELLA TRADIZIONE

Il Consorzio di Tutela Salumi D.O.P. Piacentini, che ha il compito di tutelare, promuovere, valorizzare, informare il consumatore e curare gli interessi relativi ai tre salumi D.O.P., punta nuovamente sulle eccellenze in grado di fare la differenza, pur mantenendo le proprie radici. La valorizzazione dei prodotti D.O.P. Piacentini e del territorio, anno dopo anno, continua a promuovere il loro gusto unico e il legame indissolubile con le radici del territorio. Nello specifico, il Premio Coppa d’Oro ha dimostrato, ancora una volta, di essere molto più di un riconoscimento, ma un simbolo di identità, passione, tradizione ma anche un’occasione di incontro e condivisione di idee e di prospettive. 

