Piano di pace in Ucraina. Putin, base per una soluzione pacifica definitiva' del conflitto. A Ginevra nuovo piano Usa e Ucraina in 19 punti

Come sull'ottovolante la partita della pace in Ucraina affronta un'ulteriore accelerazione dopo le ultimissime previsioni di Donald Trump su Truth: ''Potrebbe succedere qualcosa di buono'' tra la Russia e l'Ucraina, ha scritto il Tycoon riferendosi ai colloqui di Ginevra. Poco dopo è intervenuto il presidente russo, Vladimir Putin, 'Il piano americano per l'Ucraina, può costituire la base per una soluzione pacifica definitiva' del conflitto, ha detto lo zar durante una conversazione telefonica con il leader turco Erdogan. 'A Ginevra sono stati fatti passi avanti, ma ci sono ancora delle questioni da risolvere', commenta il presidente del Consiglio Europeo Costa al termine del vertice Ue straordinario a Luanda. Von der Leyen: 'Solo Kiev può decidere sul suo esercito'. Il Cremlino, invece, boccia la controproposta europea, non è costruttiva per Mosca.

Il tema dei territori resta il problema principale per Zelensky, sul tavolo anche il ruolo di Europa e Nato, come ammesso dal segretario di stato americano, Marco Rubio, che nella tarda serata di ieri sperava di poter chiudere la partita entro giovedì, giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti. I tempi potrebbero essere troppo stretti, secondo l'Economist, Trump potrebbe rinviare questa deadline di una settimana per dare più tempo ai negoziati.

PIANO RIVISTO DA USA E UCRAINA

Stati Uniti e Ucraina hanno redatto un nuovo piano di pace di 19 punti, lasciando che gli elementi "politicamente più sensibili" fossero decisi dai presidenti dei due Paesi. Lo ha detto il viceministro degli Esteri ucraino Sergiy Kyslytsya al Financial Times.

EUROPEI RIUNITI IN ANGOLA

La riunione dei leader dell'Unione europea sull'Ucraina, a margine del vertice Ue-Ua in Angola, è stata l'occasione per fare il punto sul dossier ucraino dopo la riunione che si è tenuta ieri a Ginevra. Come riferiscono fonti di Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, tra l'altro, ha evidenziato, ribadendola, l'apertura del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a un confronto con i partner sulla proposta del piano di pace in 28 punti presentato dall'amministrazione americana. La premier, spiegano le stesse fonti, ha inoltre ribadito l'impegno dell'Italia per costruire un percorso concreto verso una pace giusta in Ucraina. Il premier polacco Tusk avrebbe detto che "Nessun accordo, non importa chi lo firma con chi, può indebolire o minare la sicurezza della Polonia o di tutta l'Europa. Anche su questo sono stati tutti d'accordo". "L'importante è che l'accordo che si può raggiungere garantisca una pace giusta e duratura" in Ucraina, il pensiero dell'omologo spagnolo Sanchez.