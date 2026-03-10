Pio e Amedeo a RTL 102.5: “Festeggeremo i nostri 25 anni di carriera con il pubblico e con tanti ospiti speciali”

Pio e Amedeo sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini, Paola Di Benedetto e Jessica Brugali, per presentare “STANNO TUTTI INVITATI”, il loro nuovo spettacolo dal vivo in tre grandi serate evento: il 24, il 27 e il 30 marzo alla ChorusLife Arena di Bergamo. Dopo il grande successo riscosso al cinema con il loro ultimo film, dal titolo “Oi Vita Mia”, che ha raggiunto i 9 milioni di incasso e 1 milione e 200mila spettatori, diventando il secondo migliore incasso italiano della stagione e il tutto esaurito registrato con “Felicissimo Show” (il loro ultimo tour teatrale di oltre 50 date), Pio e Amedeo tornano live: ospiti e amici del mondo dello spettacolo e della musica si alterneranno sul palco nel corso di questi tre show che si preannunciano imperdibili e che saranno anche l’occasione per ripercorrere i 25 anni di carriera del duo comico. Una carriera iniziata nel 2001 che li ha portati nel corso di questi 25 anni a calcare i palchi più importanti d’Italia dividendosi tra cinema, tv e teatro.





Le anticipazioni

«Il nostro primissimo spettacolo era a base di sketch e facevamo animazione nei villaggi turistici. Ora festeggeremo questi 25 anni di carriera con tutti i nostri ospiti e con tutto il pubblico. Dopo il film “Oi Vita Mia”, infatti, arriva il nostro show. Avremo un parterre di ospiti eccezionali e un sacco di musica. Oggi vi spoileriamo i primi ospiti: avremo con noi i Pooh, Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi, Belen Rodriguez, Massimo Ranieri, Sal Da Vinci, The Kolors, Luca Argentero, Nek, Vanessa Incontrada, Michele Zarrillo, Annalisa, Lino Banfi e tanti altri. Siamo anche in trattativa con tre nomi incredibili» hanno svelato Pio e Amedeo in diretta su RTL 102.5. «Faremo queste tre serate diverse a Bergamo, che poi andranno in onda su Canale 5, in cui tratteremo gli ospiti in un modo non convenzionale. Noi non lasciamo mai il palco ai nostri ospiti, ma essendo una festa, gli lasceremo spazio» concludono i due comici.



