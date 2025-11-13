Pio e Amedeo presentano a RTL 102.5 “oi Vita mia”, il loro nuovo film nelle sale dal 27 novembre

Pio e Amedeo sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini, Paola Di Benedetto e Jessica Brugali, per presentare “oi Vita mia”, il nuovo film scritto e diretto dai due comici. Ai microfoni di RTL 102.5, Pio D’Antini ha raccontato: «Dal 27 novembre saremo in tutti i cinema con “oi Vita mia”. Ci siamo divertiti molto a girare questo film e abbiamo preso in mano anche la regia per fare un film libero, un film dove veramente siamo noi, come ci conoscono in tv, dal vivo e finalmente anche al cinema. Questo film è un film per tutti e volevamo proprio questo: un film che raccogliesse tutti. Ci sono giovani, anziani, una comunità di recupero per ragazzi “complicati”. Insomma, è un film che ci rappresenta molto. Devo dire che abbiamo un cast stellare e stare dall’altra parte della camera, in regia, è divertente ma devi fare delle scelte continue». «Non fatichiamo mai quando lavoriamo, facciamo un lavoro che ci diverte tanto ma richiede impegno. Siamo fortunati a fare questo mestiere. Nel film c’è tanta comicità, ma anche tanta umanità. Vedrete il film e vi chiederete “Ma veramente Pio e Amedeo hanno fatto un film così?” Incredibilmente sì. “Oi vita mia” è una canzone che rappresenta la spensieratezza e la voglia di libertà, ed è importante nel film perché è legata a un personaggio interpretato da Lino Banfi. Lui interpreta un personaggio meraviglioso, quasi drammatico e mostra Lino Banfi in una veste quasi inedita, e siamo contenti di avergli regalato l’opportunità di regalare un ruolo così» ha continuato Amedeo Grieco. Il film, una produzione OUR FILMS, a Mediawan Company, e PIPERFILM in collaborazione con NETFLIX, verrà rilasciato il 27 novembre 2025.

Trama e cast

Pio gestisce una comunità di recupero per ragazzi, Amedeo una casa di riposo per anziani. Uno ha una relazione in crisi, l’altro una figlia adolescente irrequieta. Costretti dalle circostanze a vivere sotto lo stesso tetto tra anziani smemorati e giovani casinisti che si fanno la guerra, i due finiranno per scambiarsi consigli non richiesti, infilarsi in situazioni assurde e, tra bollette arretrate e partite a padel, trovare finalmente il coraggio di mettere ordine alle loro vite e scoprire così un nuovo modo di stare assieme. Il cast è composto da: Pio D’Antini, Amedeo Grieco, Lino Banfi, Ester Pantano, Cristina Marino, Marina Lupo, Adriana De Meo e Emanuele La Torre.



