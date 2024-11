Politica, arriva ‘l’onorevole stress’: dalla sindrome Burnout a chi si sente immune dal panico dell’aula

Anche se non figura nei manuali clinici, molti parlamentari soffrono di stress politico: mani sudate, sudori freddi, bocca secca, giramenti di testa, gambe molli. Non c’è deputato o senatore che non abbia mai provato una di queste spiacevoli sensazioni prima di una votazione decisiva, una diretta tv o un intervento in Aula.

L’emiciclo

La cosiddetta adrenalina da emiciclo che quando meno te l'aspetti si trasforma in ansia o in veri e propri attacchi di panico, prima o poi, colpisce tutti. O quasi. Secondo le 'testimonianze' esternate all’Adnkronos in occasione della 'Giornata mondiale della consapevolezza dello stress', c'è chi, difatti, confessa di avere la sindrome da burnout perché si sente ''limitata'' sui banchi dell'opposizione, come la pentastellata Ida Carmina, in questi giorni alla prese con le tensioni da manovra economica; chi ha deciso di rallentare un po' senza però venir meno ai propri doveri di 'onorevole', dopo aver vissuto sulla sua pelle gli effetti di una super pressione da lavoro ed è finito in ospedale in coma, come il Presidente della Commissione Cultura, di Fdi, Federico Mollicone, e chi, invece, assicura di sentirsi affaticato nei momenti clou della 'battaglia parlamentare' ma mai stressato, come il leader dei Verdi Angelo Bonelli (''Se uno lo fosse, svolgendo una funzione delicata, non sarebbe al posto giusto'') e il critico d'arte Vittorio Sgarbi, famoso per i suoi 'sfoghi' televisivi e non: ''Solo chi 'sta fuori gioco', ovvero non sa distinguersi con una posizione ben riconoscibile si fa prendere dall'ansia da prestazione...''.

I lavori

C'è chi invita a non esagerare perché esistono lavori molto più usuranti, come il dem Federico Fornaro: ''Lo stress appartiene alla vita quotidiana di tutti, dopodiché in miniera ci si stressa sicuramente di più...''. E c'è poi chi la prende con ironia. E' il caso di Giorgia Meloni che è solita scherzare sulle fatiche che la guida di Palazzo Chigi comporta, in barba a uno dei più celebri aforismi di Giulio Andreotti, 'Il potere logora chi non ce l'ha'. Solo pochi giorni fa ricevendo il neo segretario generale della Nato Mark Rutte, la premier ha risposto al suo ''come va?'', con un "sono ancora viva...". A Bastia Umbria, dove a marzo scorso era arrivata per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione con la Regione Umbria, la presidente di Fratelli d'Italia si era soffermata sul lavoro portato avanti dal governo "in questi 14, 15 mesi... quanti sono? Non lo ricordo''. "Non ricordo più da quanto tempo quanti sono a Palazzo Chigi, a me sembrano 15 anni, ma questa è un'altra storia…", aveva scherzato raccogliendo l'applauso dei presenti.

Atreju

E dal palco di Atreju, per la tradizionale kermesse di Fdi, aveva ironizzato in romanesco con chi la incitava a governare per altri 20 anni: "Ragà dai, su, non scherzamo...". Ed è forse anche per via dello stress accumulato in questi due anni che la premier ha dovuto fare i conti con diversi acciacchi, dall'influenza - l'ultima l'ha colpita pochi giorni fa - a frequenti abbassamenti di voce fino agli otoliti, che l'hanno inchiodata al letto durante le festività natalizie. Dei contraccolpi dello stress sulla salute ne sa qualcosa pure Guido Crosetto, il ministro della Difesa finito in ospedale due volte nell'arco di una manciata di mesi per problemi al cuore.

Gasparri

Altro parlamentare pronto a fare autoironia è un 'decano' del Parlamento, l'attuale capogruppo di Fi al Senato, Maurizio Gasparri: ''Sono stressato, ma io stresso lo stress. Difatti lo stress ha indetto la 'Giornata nazionale di Gasparri', perché lo stress è stressato da me...''. Il senatore dem e portavoce a Palazzo Chigi di Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, Filippo Sensi, non ha dubbi: ''Lo stress in politica e molto presente, nell'attività parlamentare e non solo". Ci sono "vari tipi di stress nella politica: c'è uno stress da responsabilità di lavoro, uno da burocrazia, ma c'è anche quello legato al sentirsi spesso di non contare nulla e di non fare la differenza nel lavoro quotidiano''. C'è poi, spiega Sensi, ''uno stress, una pressione, di competenza, di affrontare i temi in una maniera che sia sensata. Quindi, purtroppo, è una dimensione molto presente nella vita politica a tutti i livelli, dal Parlamento fino a i consiglieri municipali". Mollicone, Fdi, ricorda la sua brutta esperienza di over stress, la sera del 18 gennaio 2022, quando collassò dopo il suo intervento in Aula e lo portarono in codice rosso al Gemelli dove arrivò in pre-coma: ''Passai direttamente dall'Aula al Policlinico Gemelli per una sindrome vagale, che probabilmente aveva tra le sue cause lo stress. Stare in Parlamento non è certo lavorare in miniera ma è dimostrato che comunque se vuoi onorare il tuo ruolo -e non tutti lo fanno- lavorare ai nostri ritmi ogni giorno, sia dentro che fuori l'Aula, è certamente stressante. All'attività parlamentare si aggiunge quella istituzionale, di relazione e nel collegio dove sei stato eletto. Io personalmente lavoro spesso 13-14 ore al giorno". Sgarbi infine rivela la sua 'ricetta' anti stress: ''Mi è capitato solo qualche volta di essere un po' sotto pressione ma l'eccitazione del momento, il divertimento, la vis polemica ti fa passare tutto via".