Pordenone, morta una anziana investita e trascinata per venti metri sull'asfalto

Pordenone, morta una anziana investita e trascinata per venti metri sull'asfalto

Pordenone, morta una anziana investita e trascinata per venti metri sull'asfalto Photo Credit: ANSA

Paolo Pacchioni

11 novembre 2025, ore 10:02

La vittima aveva 75 anni, l'incidente è avvenuto ieri sera a poca distanza dall'abitazione della donna. A investirla un giovane di 32 anni appena uscito dal lavoro, non l'avrebbe vista

TRASCINATA SULL'ASFALTO

All’arrivo dell’ambulanza Giuseppina Cosmo, 75 anni, era ancora viva. Ma le sue condizioni erano gravissime, infatti l’anziana è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale nonostante i vari tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri a Pordenone, all’altezza dell’incrocio con via Sile, vicino alla casa della donna. A investire l'anziana un 32enne di Cordenons che era appena uscito dal lavoro e che a bordo della sua Mercedes Classe A si immetteva in via Udine da una strada laterale. La vittima è stata trascinata sull’asfalto per una ventina di metri.

INCIDENTE A BASSA VELOCITA'

L’uomo alla guida si è poi fermato per prestare soccorso insieme ad altri passanti, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza; ha riferito a carabinieri e polizia locale di non aver visto la donna e di non essersi accorto di nulla, se non di aver udito un suono paragonabile a quello di una gomma forata. Sulla sua auto inoltre non ci sono visibili segni di urti. L’incidente è avvenuto a una velocità piuttosto bassa, mentre l’auto si immetteva sulla strada principale da una via laterale.

IPOTESI MALORE

Dopo l’incidente, l’uomo alla guida dell’auto era sotto choc. E’ ovviamente stato sottoposto ai test su droga e alcool. Tra le ipotesi al vaglio delle forze dell'ordine c'è anche quella che la donna possa aver avuto un malore che l'ha fatta cadere sul ciglio della strada prima di essere agganciata dalle ruote dell'auto, che poi l’ha trascinata per diversi metri. E’ molto probabile che venga disposta l’autopsia sul corpo della settantacinquenne.


Argomenti

anziana
incidente
investita
pordenone
trascinata

Gli ultimi articoli di Paolo Pacchioni

Mostra tutti
  • Accordo sui trasporti per le Olimpiadi invernali, presentata la partnership tra Milano-Cortina e il Gruppo Stellantis

    Accordo sui trasporti per le Olimpiadi invernali, presentata la partnership tra Milano-Cortina e il Gruppo Stellantis

  • Serie A, Inter e Roma in testa alla classifica, caduta fragorosa di napoli e Atalanta

    Serie A, Inter e Roma in testa alla classifica, caduta fragorosa di napoli e Atalanta

  • Serie A, Milan in testa nel segno di Leao; impresa del Como, che apre la crisi della Juventus

    Serie A, Milan in testa nel segno di Leao; impresa del Como, che apre la crisi della Juventus

  • Prima notte in carcere per Gianluca Soncin, oggi interrogatorio di garanzia per l'omicida di Pamela Benini

    Prima notte in carcere per Gianluca Soncin, oggi interrogatorio di garanzia per l'omicida di Pamela Benini

  • Femminicidio a Milano, ragazza di 29 anni uccisa a coltellate dal compagno che tenta il suicidio (senza riuscirci)

    Femminicidio a Milano, ragazza di 29 anni uccisa a coltellate dal compagno che tenta il suicidio (senza riuscirci)

  • Tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare, gli occupanti si erano barricati e lo avevano saturato di gas

    Tre carabinieri morti nell'esplosione di un casolare, gli occupanti si erano barricati e lo avevano saturato di gas

  • Guaio Bremer alla Juventus, il difensore deve essere di nuovo operato al ginocchio sinistro

    Guaio Bremer alla Juventus, il difensore deve essere di nuovo operato al ginocchio sinistro

  • POGACAR DA LEGGENDA, LO SLOVENO CONQUISTA IL LOMBARDIA PER LA QUINTA VOLTA CONSECUTIVA

    POGACAR DA LEGGENDA, LO SLOVENO CONQUISTA IL LOMBARDIA PER LA QUINTA VOLTA CONSECUTIVA

  • Anche l'Italia ricorda il 7 ottobre, da Mattarella alla Meloni messaggi di sostegno a Israele, ma anche di critica per Gaza

    Anche l'Italia ricorda il 7 ottobre, da Mattarella alla Meloni messaggi di sostegno a Israele, ma anche di critica per Gaza

  • Napoli e Roma al comando della serie A. Ora il campionato lascia spazio alla Nazionale

    Napoli e Roma al comando della serie A. Ora il campionato lascia spazio alla Nazionale

Bergamo, scontro tra un'auto e un furgone in Tangenziale. Tre i morti

Bergamo, scontro tra un'auto e un furgone in Tangenziale. Tre i morti

Grave incidente stradale questa mattina, all'altezza di Stezzano. A causarlo sarebbe stato un sorpasso azzardato

Roma, turista giapponese cade dal muro all'esterno del Pantheon e muore

Roma, turista giapponese cade dal muro all'esterno del Pantheon e muore

Hibino Morimasa era in vacanza con la figlia, aveva 69 anni. È precipitato da un'altezza di 7 metri. Inutili i soccorsi

Quindicenne disabile abusato a Torino, la Procura apre un'indagine sui ragazzini accusati

Quindicenne disabile abusato a Torino, la Procura apre un'indagine sui ragazzini accusati

Sequestrati i cellulari dei minori accusati di aver rapito e abusato un coetaneo con disabilità. La denuncia sui social da parte della mamma. Alla vittima rasati i capelli e fatto immergere nel Dora