Pordenone, morta una anziana investita e trascinata per venti metri sull'asfalto

TRASCINATA SULL'ASFALTO

All’arrivo dell’ambulanza Giuseppina Cosmo, 75 anni, era ancora viva. Ma le sue condizioni erano gravissime, infatti l’anziana è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale nonostante i vari tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. L’incidente è avvenuto nella serata di ieri a Pordenone, all’altezza dell’incrocio con via Sile, vicino alla casa della donna. A investire l'anziana un 32enne di Cordenons che era appena uscito dal lavoro e che a bordo della sua Mercedes Classe A si immetteva in via Udine da una strada laterale. La vittima è stata trascinata sull’asfalto per una ventina di metri.

INCIDENTE A BASSA VELOCITA'

L’uomo alla guida si è poi fermato per prestare soccorso insieme ad altri passanti, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza; ha riferito a carabinieri e polizia locale di non aver visto la donna e di non essersi accorto di nulla, se non di aver udito un suono paragonabile a quello di una gomma forata. Sulla sua auto inoltre non ci sono visibili segni di urti. L’incidente è avvenuto a una velocità piuttosto bassa, mentre l’auto si immetteva sulla strada principale da una via laterale.

IPOTESI MALORE

Dopo l’incidente, l’uomo alla guida dell’auto era sotto choc. E’ ovviamente stato sottoposto ai test su droga e alcool. Tra le ipotesi al vaglio delle forze dell'ordine c'è anche quella che la donna possa aver avuto un malore che l'ha fatta cadere sul ciglio della strada prima di essere agganciata dalle ruote dell'auto, che poi l’ha trascinata per diversi metri. E’ molto probabile che venga disposta l’autopsia sul corpo della settantacinquenne.



