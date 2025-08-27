Power Hits Estate 2025: il grande show di RTL 102.5 in diretta dall’Arena di Verona, lunedì 1° settembre alle 21.00

Un’estate in musica per RTL 102.5 e Radio Zeta! La prima radiovisione d’Italia e la radio della Generazione Zeta arrivano all’Arena di Verona per due speciali eventi: il Power Hits Estate e il Future Hits Live, che porteranno sul palco gli artisti che con la loro musica hanno riempito le radio italiane.

Si inizia lunedì 1° settembre con la nona edizione del Power Hits Estate di RTL 102.5, l’evento musicale più atteso dell'estate italiana! La serata sarà una vera e propria celebrazione delle canzoni che hanno dominato l'airplay radiofonico e si concluderà con l’assegnazione del titolo di Power Hit dell'estate 2025. Ma non finisce qui, il giorno dopo, il 2 settembre, arriva la seconda data del Future Hits Live di Radio Zeta, con artisti di oggi e di domani, pronti a offrire uno spettacolo straordinario, perfettamente in linea con il gusto e le aspettative della Generazione Zeta.

Il cast del Power Hits Estate 2025: ALFA, ANNA, ANNALISA, BLANCO, BOOMDABASH, BRESH, CARL BRAVE, CLARA, COEZ, DARDUST, ELODIE, FABIO ROVAZZI, FABRI FIBRA, FEDEZ, FRANCESCO GABBANI, FUCKYOURCLIQUE, GABRY PONTE, GAIA, GIGI D’ALESSIO, IRAMA, LEVANTE, LOREDANA BERTÈ, LUCIO CORSI, MARIANA FROES, NOEMI, ORIETTA BERTI, RKOMI, ROCCO HUNT, ROSE VILLAIN, SAL DA VINCI, SALMO, SARAH TOSCANO, SAYF, SERENA BRANCALE, TANANAI, THE KOLORS, TREDICI PIETRO, e tante altre grandissime sorprese!

Il cast del Future Hits Live 2025 a Verona: ALEX WYSE, ALFA, ANNA, ANNALISA, ARIETE, ARTIE 5IVE, BIGMAMA, BLANCO, BRESH, CHIAMAMIFARO, CHIELLO, CLARA, ELE A, EMIS KILLA, EMMA NOLDE, FABRI FIBRA, FRAH QUINTALE, FRANCESCA MICHIELIN, FRITU, FULMINACCI, GAIA, GOLDEN YEARS, JOAN THIELE, JOSHUA, LDA, LES VOTIVES, LORENZZA, LUCIO CORSI, MIDA, NASKA, NEFFA, NERISSIMA SERPE, NOEMI, PAPA V, RHOVE, RKOMI, ROCCO HUNT, ROSE VILLAIN, RRARI DAL TACCO, SANGIOVANNI, SARAH TOSCANO, SAYF, SERENA BRANCALE, SETTEMBRE, SHABLO, SKT, TANANAI, THE KOLORS, TORMENTO, TREDICI PIETRO, TRIGNO.

Due spettacoli pensati e realizzati per mantenere sempre viva quella connessione con il pubblico, imprescindibile legame che le due emittenti mettono al centro delle loro scelte editoriali, dimostrando ancora una volta la loro capacità di essere punto di riferimento per gli appassionati di musica di ogni età, consolidando il loro status di radiovisioni d'eccellenza nel panorama italiano.

Power Hits Estate di RTL 102.5 e Future Hits Live di Radio Zeta nascono da un’idea dell'editore e presidente Lorenzo Suraci. Gli show saranno trasmessi in diretta dall'Arena di Verona. La produzione è di Fabio Marcantelli, mentre la line-up musicale è a cura di Lina Pintore. Testi di Angelo Baiguini e Carolina Russi Pettinelli. Lighting design e dop sono curati da Francesco De Cave, il direttore di produzione è Luigi Vallario, la regia è affidata a Luigi Antonini.

L’ 1 e il 2 settembre sarà possibile seguire il Power Hits Estate e il Future Hits Live in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play, e in diretta in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.