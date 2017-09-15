Power Hits Estate, la compilation è al primo posto

Redazione Web

15 settembre 2017, ore 18:07
agg. 22 settembre 2017, ore 10:15

Successo per la doppia raccolta che svetta nelle classifica FIMI

A pochi giorni dal grande Evento Power Hits Estate all'Arena di Verona il 19 settembre in RADIOVISIONE, successo per la doppia raccolta che debutta al primo posto della classifica FIMI delle compilation più vendute della settimana. 

