Prima Assicurazioni in collaborazione con RTL 102.5 presentano “Prima Sound”: una grande serata di musica e spettacolo per festeggiare i 10 anni di Prima

RTL 102.5 è al fianco di Prima Assicurazioni per l’evento speciale “Prima Sound”. Sabato 14 giugno, a partire dalle 21:00, nella splendida cornice del Castello Sforzesco di Milano, è in programma una grande serata di musica e spettacolo per festeggiare il 10° anniversario della insurtech con oltre 4 milioni di clienti attivi che ha rivoluzionato il mercato assicurativo grazie a tecnologia e dati.

Con la conduzione di Diego Zappone, la serata sarà animata dal dj set di Massimo Alberti, con un mix di hit senza tempo, nazionali e internazionali. Ad arricchire la manifestazione tanti ospiti: Merk & Kremont, Il Pagante, The Kolors powered by RTL 102.5 e Gaia con uno special set powered by Rolling Stone.

Il “Prima Sound” sarà la conclusione di una giornata di festeggiamenti. Infatti, dalle 10:30 fino alle 18:00 presso il Cortile delle Armi sarà attivo il “Prima Village”, uno spazio aperto a tutti con attività interattive, simulatori di guida e realtà virtuale, sport, intrattenimento e tanti gadget. RTL 102.5 sarà presente al “Prima Village” con Jessica Brugali per raccontare, in onda e sui social, l’atmosfera della giornata. Anche il “Prima Sound” è un evento gratuito, ma i posti sono limitati: per prendere parte alla serata di musica live bisognerà infatti registrarsi www.primavillage.it e partecipare al concorso per vincere due ingressi.

Prima Assicurazioni ha scelto un partner importante come RTL 102.5 per restituire entusiasmo e dimostrare riconoscenza verso la città di Milano - che rappresenta un vero hub di innovazione e risorse - e per accendere l’energia incredibile delle sue persone.

“Prima Sound è una iniziativa pensata e comunicata in modo non convenzionale per un player assicurativo, il nostro modo di dire grazie a una comunità cittadina che, non solo nel mondo del business, ci ha accolto e ha creduto in noi fin dalla prima polizza, accompagnandoci passo dopo passo e aiutandoci a scrivere la nostra storia e che siamo certi ci darà nuova forza anche negli anni a venire”, dichiara Fabia Bernacchi, Chief Communication and Brand Officer di Prima Assicurazioni.

“Mi fa molto piacere che RTL 102.5, la prima radio italiana, sia al fianco di Prima Assicurazioni in questa giornata di musica e festa per la città di Milano. Come sempre, RTL 102.5 fa della presenza sul territorio la sua missione e, anche in questa occasione, sarà unica l'interazione con il pubblico dei Very Normal People”, dichiara Lorenzo Suraci, Presidente di RTL 102.5