Prima notte in carcere per Gianluca Soncin, oggi interrogatorio di garanzia per l'omicida di Pamela Benini

FREDDO E DISTACCATO

Gianluca Soncin ha trascorso la sua prima notte nel carcere di San Vittore. Per oggi è previsto l’interrogatorio di garanzia davanti al Giudice per le Indagini Preliminari. Al gip Tommaso Perna spetterà la decisione sulla richiesta di convalida del fermo e di applicazione delle misura cautelare in carcere; non ci sono molti dubbi. Ieri il cinquantaduenne si è avvalso della facoltà di non rispondere, davanti agli inquirenti è parso freddo e distaccato, quasi disinteressato; Soncin è accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla relazione sentimentale, dalla crudeltà e dallo stalking. Il soggetto, originario della provincia di Biella ma trasferitosi a Cervia, è un imprenditore che già aveva avuto problemi con la giustizia e anni fa era stato arrestato per truffa.

URLA DISPERATE

Pamela Benini è stata uccisa martedì sera a Milano con 24 coltellate. L'uomo ha fatto irruzione in casa della ragazza in via Iglesias, dopo essersi procurato una copia delle chiavi, brandendo un coltello mentre lei aveva fatto in tempo a mandare l'ultimo sms all'ex fidanzato: 'Ho paura, chiama la polizia'. Gli agenti sono arrivati, hanno citofonato e lei per non insospettire l'uomo ha risposto 'E' Glovo'. Poi la serie di fendenti, una violenza rapida ed efferata che non ha dato tempo agli agenti di salvare la donna in passato minacciata e picchiata dall'assassino. I vicini di casa hanno sentito le urla e le disperate richieste di aiuto della ragazza, ma non hanno potuto fare nulla.







