Prime quattro gare d'andata degli ottavi di finale di Champions League. E domani tocca all'Inter

REAL MADRID-ATLETICO MADRID 2-1

Il primo dei due derby madrileni di Champions League va al Real Madrid, che batte 2-1 l'Atletico al termine di una partita giocata su ritmi non eccelsi (la tensione della stracittadina e la fatica di una stagione con troppe partite si fanno sentire) ma nobilitata da tre gol di notevole fattura. Apre la danze Rodrygo dopo appena quattro minuti, e la sua giocata manda in visibilio il Bernabeu, poi l'Atletico, pur stando attento a non scoprirsi, prende in mano il pallino del gioco e ha quasi sempre l'iniziativa, ma per segnare deve attendere il 32', con una prodezza di destro di Alvarez, attaccante che sta vivendo un momento di grazia segnando in ogni partita, e anche oggi timbra il cartellino. Nella ripresa a inventarsi un gol è l'ex milanista Brahim Diaz, uno dei migliori del Real, che poi per festeggiare si tuffa in mezzo al pubblico, poi si continua a giocare con troppi 'palleggi' e poco ritmo e con l'Atletico che più che cercare il pari bada a non prendere il terzo gol, in attesa di provare a ribaltare la situazione in casa sua, mercoledì 12. Nel Real serata negativa per Mbappé, praticamente assente e troppo nervoso: evidentemente sentiva in modo particolare il derby.

PSV EINDHOVEN-ARSENAL 1-7

Psv Eindhoven-Arsenal 1-7 (1-3) nella partita di andata degli ottavi di Champions. Queste le reti: nel pt 18' Timber, 21' Nwaneri, 31' Merino, 43' Lang (rigore); nel st 2' e 28' Odergaard, 3' Trossard, 40' Calafiori.

BORUSSIA DORTMUND-LILLA 1-1

Borussia Dortmund-Lilla 1-1 (1-0) nella partita di andata degli ottavi di Champions. Queste le reti: nel pt 22' Adeyemi; nel st 23' Haraldsson.

DOMANI TOCCA ALL'INTER

Nell'inferno del De Kuip, l'Inter prova a guadagnarsi una fetta di quarti di finale di Champions League. Contro il Feyenoord che ha già eliminato il Milan battendolo in casa propria, i nerazzurri di Simone Inzaghi nell'andata degli ottavi vogliono già provare a mettere in discesa il discorso qualificazione, anche se la squadra che arriva a Rotterdam è in grande emergenza (e gli olandesi non sono da meno in questo senso). Tanto che alla fine il tecnico interista sembra intenzionato a schierare Alessandro Bastoni nell'inedito ruolo di quinto di centrocampo, seppur in una idea di modulo fluido che possa passare facilmente al 4-4-2 rispetto al classico 3-5-2 inzaghiano. "Noi sappiamo di essere un po' in difficoltà, in una parte del campo ben precisa. Oltre a Dimarco, direi Zalewski, Carlos Augusto e Darmian: non abbiamo più giocatori in quel ruolo, probabilmente ci giocherà uno tra Bastoni e Acerbi. Però i principi non cambiano, siamo qui per giocare un ottavo di finale e faremo del nostro meglio", le parole dello stesso allenatore nerazzurro in conferenza stampa.