Quirinale, “scossone al governo”: Bignami (capogruppo di Fdi alla Camera) attacca, dal Colle “stupore”

È un polverone, quello alzato questa mattina dal quotidiano "La Verità" di Maurizio Belpietro ma soprattutto dalle reazioni all'articolo, secondo cui per impedire al centrodestra di rivincere nel 2027 ed eleggere il presidente della Repubblica, sarebbero in corso 'manovre del Quirinale' per provocare "un provvidenziale scossone".

Fdi

Sorpreso, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami si rivolge direttamente al Quirinale: "Confidiamo che queste ricostruzioni siano smentite senza indugio in ossequio al rispetto che si deve per l'importante ruolo ricoperto dovendone diversamente dedurne la fondatezza". Parole che, al Quirinale, provocano quantomeno stupore, visto il tono della replica: "Al Quirinale si registra stupore per la dichiarazione del capogruppo alla Camera del partito di maggioranza relativa che sembra dar credito a un ennesimo attacco alla Presidenza della Repubblica costruito sconfinando nel ridicolo".

Le opposizioni

Una nota che apre il vaso di pandora: appena riapre la seduta dell'Aula alla Camera, le opposizioni chiedono alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni "di venire qui e rendere conto al Parlamento e al Paese delle parole del suo capogruppo, come spiega Chiara Braga, parlando di "parole inaccettabili: chiediamo alla presidente del Consiglio di venire in aula a dire al Parlamento se le condivide, se è a conoscenza di circostanze che possano confermarle".

La controreplica

E via gli altri gruppi, fino alla replica di Bignami che precisa "di non aver nulla da precisare. Non ci facciamo insegnare la grammatica politica dalle opposizioni ma neanche la grammatica italiana, non ci siamo permessi di citare il Quirinale nel comunicato, un giornale riferisce virgolettati precisi e noi abbiamo chiesto una smentita a chi quelle frasi le ha pronunciate (il consigliere Francesco Saverio Garofani secondo l'articolo di Belpietro, ndr). Non si schermiamo dietro il Quirinale che rappresenta tutti. Non è accettabile che ogni volta che la libertà di stampa viene esercitata in una direzione che non piace alla sinistra, si cerchi di metterla al bavaglio. E siccome noi usiamo la nostra testa, la richiesta di informativa alla premier è del tutto inutile e noi continuiamo ad aspettare la smentita".

Garofani

Francesco Saverio Garofani, classe 1962, è da sempre uno degli uomini più vicini a Sergio Mattarella, consigliere del capo dello Stato per gli Affari del Consiglio Supremo di Difesa. Secondo La Verità e il suo direttore Maurizio Belpietro, sarebbe tra coloro che al Quirinale 'si agitano nella speranza di fare uno sgambetto alla premier' e ad una cena avrebbe invocato 'un provvidenziale scossone' per disarcionare Giorgia Meloni. Romano, impegnato nei gruppi giovanili della Democrazia Cristiana e laureato in Lettere e Filosofia, è giornalista professionista ed ha camminato accanto a Mattarella in esperienze giornalistiche e politiche, dalla Dc (sempre nella corrente di sinistra del partito) al Ppi fino alla Margherita e infine al Pd. Per due anni, dal 1990 al 1992, è stato capo redattore de La Discussione, dal 1995 al 2003, direttore del quotidiano Il Popolo, nel 2003 tra i fondatori di Europa, di cui è diventato vicedirettore: sempre vicino a Mattarella nel portare avanti la tradizione politica del cattolicesimo democratico nei quotidiani prima della Dc e poi centristi. Dal Ppi passa alla Margherita e viene eletto per la prima volta alla Camera nel 2006 con l'Ulivo, per poi venire confermato a Montecitorio nelle due successive legislature. Dal 2015 al 2018 è presidente della commissione Difesa della Camera. È stato membro della Direzione nazionale del Pd. Ha scritto due libri su Aldo Moro ed è stato consigliere di Mattarella al Quirinale dal 2018 per le questioni istituzionali. Dopo la sua ultima nomina, nel 2022, a consigliere per gli Affari del Consiglio Supremo di Difesa, FdI comunicò il suo 'stupore per la decisione di nominare una figura così politicizzata e di parte come un ex parlamentare del Pd, per un ruolo che per la prima volta non viene affidato ad un militare'.