Raf commenta a RTL 102.5 la prima serata del Festival di Sanremo 2026

Raf è stato ospite sul radiotruck di RTL 102.5 a Sanremo per raccontare le prime emozioni e sensazioni in seguito alla prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026. Dopo 11 anni dal suo ultimo Sanremo, il cantante ha presentato il brano “Ora e per sempre”, una ballad romantica e introspettiva che arriva dritta al cuore, scritta a quattro mani con il figlio Samuele Riefoli. Ai microfoni di RTL 102.5, Raf ha raccontato: «Sto molto bene e sono tranquillo rispetto agli anni scorsi. Vedo gli altri miei colleghi, soprattutto quelli più giovani, sono più tesi ed emozionati di me. Questo mi accade per la prima volta, perché sono sempre stato il primo ad essere stressato». “Ora e per sempre” è una confessione sincera trasformata in musica, è un insieme di fotogrammi di vita vissuta, è un racconto autobiografico che prende forma attraverso parole cariche di verità. Ogni verso del brano custodisce un ricordo, ogni nota porta con sé gioie, dolori, emozioni realmente vissute. «La frase “Il tempo ti sta una meraviglia” stavo per toglierla dal testo, almeno 4 o 5 volte, perché non ero convinto che si capisse, ma pare sia la frase che ha colpito di più. È una frase di esortazione all’autostima delle donne, che col passare degli anni perdono quest’autostima per colpa di una società che ha degli schemi. Invece spesso non sanno quanto sono belle anche con i segni sul viso del tempo che passa» spiega il cantante. «È una storia autobiografica quindi ha riferimenti precisi che riguardano me e mia moglie, ma c’è anche un risvolto sociale perché parla di come eravamo in quegli anni e di come sono cambiati i tempi oggi. Viviamo in un mondo al limite di un film distopico, c’è molta incertezza e insicurezza. “Mentre il mondo urla e stride vuoto di empatia” dice il testo perché la mancanza di empatia è la cosa che più mi ha ferito negli ultimi anni, però, come tutte le canzoni pop, c’è un lieto fine e il testo dice “Quando il sole sorgerà, ci troverà ancora insieme” a dimostrazione del fatto che l’amore, secondo me, è una speranza e vince su tutto. Il testo l’ho scritto io e la musica è gran parte di mio figlio e io l’ho adattata a me» conclude l’artista.





IL DUETTO CON I THE KOLORS

In occasione della serata delle cover, venerdì 27 febbraio sul palco dell’Ariston Raf duetterà con i The Kolors sulle note di “The Riddle”, brano icona degli anni ’80, della pop star britannica Nik Kershaw. «Sono felicissimo di cantare con i The Kolors. Ho scelto “The Riddle” perché è un brano del 1984, proprio come “Self Control”. Mentre dovevo scegliere il brano per la serata delle cover, mi tornava questo brano e ho deciso di farlo. Subito dopo ho sentito i The Kolors, che per me sono una band teletrasportata dagli anni ’80 e poi sono bravissimi, dei ragazzi fantastici e Stash canta benissimo anche in inglese. Loro erano felicissimi» svela Raf in diretta su RTL 102.5.





IL TOUR

Dopo l’esperienza sanremese, Raf si dedicherà all’attività in studio per registrare il suo nuovo album e si appresterà a vivere una calda estate di live in tutta Italia del tour “Infinito – Estate 2026”. Il prossimo autunno invece sarà nei palazzetti con “INFINITO - Palasport 2026”, che farà tappa a Napoli, Milano e Roma. «Inizia il bello dopo Sanremo per me, perché i palchi dei miei concerti sono la cosa a cui sono più legato e sono sicuro che questa è una cosa bella anche per il mio pubblico, che mi segue nei live da tanti anni e sono sempre di più. Quindi faremo un tour estivo in Italia ed è una cosa bellissima per un musicista, poi i palazzetti in autunno, in corrispondenza dell’uscita del nuovo album di inediti» spiega Raf. Entrambi i tour sono organizzati da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo srl e MOMY RECORDS.



