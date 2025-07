Ragazzina di 14 anni muore a Palermo. Aveva i vestiti zuppi di benzina e segni di violenza sul corpo

Aveva i vestiti zuppi di benzina e sul corpo segni di violenza la ragazzina di 14 anni, e non 11 come appreso in un primo momento, morta ieri sera all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. Una tragedia dai contorni ancora tutti da chiarire, la Procura dei minori ha disposto l’autopsia per accertare la causa della morte e gli inquirenti hanno sentito per tutta la notte la madre e il compagno della donna che hanno portato la 14enne in ospedale. I genitori sono separati e il padre informato delle condizioni della figlia si è precipitato al Buccheri dove la ragazzina era giunta in condizioni gravissime. Secondo quanto si apprende, in passato era stata ricoverata all'ospedale dei Bambini più volte perché soffriva di crisi epilettiche resistenti ai farmaci. Indagano gli agenti della squadra mobile di Palermo.