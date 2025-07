Raid di Israele su Damasco e scontri nel sud della Siria, gli Usa chiedono alle forze governative di ritirare le truppe per una de-escalation

Gli Stati Uniti chiedono alla Siria di ritirare le proprie truppe per consentire a tutte le parti la de-escalation. E' quanto ha sichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato Tammy Bruce in una intervista a Fox News., dopo che Israele ha colpito a Damasco la sede dello Stato Maggiore dell’Esercito siriano e la zona del palazzo presidenziale. A Sweida, nel sud della Siria, dopo quattro giorni di scontri tra milizie druse e forze governative e forze sunnite leali a Damasco, il Ministero degli Interni ha affermato che un nuovo cessate il fuoco è stato raggiunto e che blocchi di sicurezza sono stati istituiti in varie zone della città. L’esercito di Tel Aviv, che sostiene la minoranza drusa, si appresta a inviare una brigata sulle alture del Golan, vicino alla frontiera. “Le forze governative siriane devono abbandonare Sweida oppure andremo avanti con i nostri raid aerei”, ha detto il ministro della Difesa israeliano Katz. Il confine tra Israele e Siria è precipitato nel caos. il premier Netanyahu ha chiesto ai drusi di non varcarlo, per non rischiare la vita e non danneggiare gli sforzi delle forze di difesa israeliane. Mille drusi residenti nello stato ebraico hanno già violato la frontiera e decine di drusi siriani hanno cercato di attraversarla nella direzione opposta. "Noi condanniamo in modo inequivocabile la violenza contro i civili a Sweida, tutte le parti facciano un passo indietro e si impegnino per un dialogo significativo che porti ad un cessate il fuoco duraturo", ha sottolineato l'inviato speciale degli Stati Uniti per la Siria, Tom Barrack. L'Ue allarmata dai continui scontri a Sweida, che hanno causato numerose vittime, ha condannato fermamente le violenze segnalate contro i civili e ha esortato tutti gli attori esterni a rispettare pienamente la sovranità e l'integrità territoriale della Siria. Una fonte del ministero dell'Interno siriano, in serata, ha fatto sapere che sono stati sferrati nuovi attacchi israeliani nei pressi di Damasco.