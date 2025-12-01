Re Carlo III potrebbe far trasferire, in pianta stabile, Andrew l'ex "Altezza Reale", duca di York, in esilio dorato in Bahrein

Dopo aver perso il titolo di 'principe' ed esser stato sfrattato dalla sontuosa dimora Royal Lodge per sistemarsi una casa più modesta all'interno della tenuta del re nel Norfolk, Sandringham, Andrea potrebbe ricevere presto un foglio di via, dal Regno Unito, verso il Bahrein. Il fratello di Re Carlo, oggi Andrew Mountbatten-Windsor, dallo scorso ottobre fa i conti con la stretta decisa dal sovrano per i suoi collegamenti con Jeffrey Epstein , condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori, morto suicida in carcere. Ora rischia l'esilio, in realtà abbastanza dorato, nel regno del Golfo, dove l'ex principe vivrebbe, come piace a lui, nel lusso e si sentirebbe un re, visto il suo rapporto di lunga data con l'ex protettorato britannico, in qualità di inviato commerciale del Regno Unito. Ad accendere ipotesi e congetture, come riporta il Mail on Sunday, l'incontro segreto di re Carlo con Hamad bin Isa Al Khalifa, re del Bahrein, nella tenuta di quest'ultimo nell'Oxfordshire, a novembre, qualche giorno dopo aver privato il fratello dei titoli reali. Il Palazzo ha però minimizzato l'importanza della visita, sostenendo che si trattasse semplicemente di "un incontro privato tra due vecchi amici" e che "la questione di Andrew non era all'ordine del giorno".