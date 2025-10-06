Regionali, in Calabria Occhiuto conquista agevolmente il bis. Esultano Meloni, Tajani e Salvini

In Calabria va tutto come previsto: larga vittoria di Roberto Occhiuto nelle regionali e riconquista della Presidenza. Il governatore uscente del centrodestra si avvicina al 60%. Mentre lo sfidante del centrosinistra, Pasquale Tridico, si ferma intorno al 40%. L’affluenza definitiva si è attestata al 43,14%, dato in calo di poco più di un punto percentuale rispetto al 2021 quando aveva votato il 44,36%. Ma tanto per cambiare il primo partito è proprio quello dell'astensione: anche nelle Marche una settimana fa i votanti erano stati il 50,0 % del copro elettorale.

Meloni

Sui social esulta la premier Giorgia Meloni: “Anche in Calabria gli elettori hanno riposto la loro fiducia nella coalizione di centrodestra, confermando Roberto Occhiuto presidente della Regione. Un risultato importante a riconoscimento dell'azione di buongoverno che continueremo a portare avanti per il benessere del territorio e dei cittadini. Le mie congratulazioni a Roberto, al quale auguro buon lavoro".

Tajani

Anche leader di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani esulta parlando di successo degli Azzurri e dell’unità del centrodestra, da parte sua il capogruppo forzista al Senato Maurizio Gasparri utilizza l’ironia e dichiara che a sinistra navigano male, evidente il riferimento alla vicenda della Flotilla. E sempre secondo i primi dati, Forza Italia è il partito più votato, secondo il Partito Democratico. Fratelli d'Italia a doppia cifra, oltre il 10%.

Salvini

"Grande vittoria per il centrodestra in Calabria. Da una parte chi protesta, devasta le città e attacca le Forze dell'Ordine, dall'altra i cittadini che pensano al bene del proprio territorio. Avanti tutta!". Commenta così sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

Occhiuto

Da parte sua lui Occhiuto ha dichiarato così: "In un paese civile nessuno si dimette per un avviso di garanzia. Non vorrei che questo gesto fosse male interpretato. Ogni parte dello Stato, ogni potere deve fare il suo lavoro, ma troppe volte le inchieste giudiziarie vengono strumentalizzate per sconfiggere con questa via chi non sarebbe stato sconfitto. Abbiamo impedito questo. Sono orgoglioso dei calabresi che hanno dato grande prova di maturità e dimostrato che l'impegno e il sacrifico può essere ripagato".