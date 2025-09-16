Renato Zero accende il 2026 con un tour-evento: sei date a Roma e poi tutta l’Italia
16 settembre 2025, ore 09:00
Tra grandi classici e brani inediti, un viaggio musicale lungo oltre cinquant’anni, con RTL 102.5 come radio partner
I grandi nomi della musica italiana hanno voglia di tornare dal vivo. Dopo l’annuncio del tour di Tiziano Ferro, nel 2026 salirà sul palco anche Renato Zero, il cantante romano che tra pochi giorni spegnerà 75 candeline. Ma per lui, l’età è solo un dato anagrafico.
Una carriera vivace e colorata, sempre capace di reinventarsi pur restando fedele a sé stessa. Una produzione musicale che non si è mai davvero arresa al passare del tempo, anzi: sembra oggi più ispirata che mai.
Infatti, oltre al singolo Senza, già in rotazione radiofonica, tra qualche settimana uscirà L'Orazero, il nuovo album che, per prendere vita, ha bisogno del palco e del calore del pubblico.
RENATO ZERO, UN VIAGGIO DA NORD A SUD
Un tour-evento, e non potrebbe essere altrimenti. Quando scende in campo lui, lo fa sul serio. Si parte dalla sua Roma il 24 gennaio, con sei serate consecutive al Palazzo dello Sport.
Un antipasto di un lungo viaggio che attraverserà tutta l’Italia: dopo la capitale toccherà a Firenze (11, 12, 14, 15 febbraio), poi Torino (7 e 8 marzo), Mantova (11 e 13 marzo), Conegliano (18 e 20 marzo), Bologna (24 marzo), Pesaro (28 marzo), Eboli (4 aprile), Bari (8 e 9 aprile) e infine Messina (15 e 16 aprile). Sarà un grande abbraccio ai suoi Sorcini, da nord a sud, per riscoprire insieme quelle emozioni che da sempre contraddistinguono la sua musica.
La scaletta sarà una vera macchina del tempo, tra classici intramontabili e nuove canzoni, in un continuo viaggio tra passato e presente. Un’occasione per rivivere oltre cinquant’anni di carriera e per scoprire le nuove tracce di L'Orazero, un progetto che sembra inserirsi perfettamente tra i grandi pezzi che lo hanno reso celebre. Perché, forse, la musica è davvero l’unico balsamo che ci permette di non invecchiare. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 11:00 di giovedì 18 settembre sui siti ufficiali renatozero.com e vivaticket.com, oltre che nei punti vendita Vivaticket.
RTL 102.5 sarà la radio partner ufficiale del tour, pronta ad accompagnare emozioni e note di un artista che ha segnato i “migliori anni della nostra vita”.
