Resta impigliata al cancello di casa, morta 18enne

Redazione Web

03 novembre 2019, ore 11:49
agg. 11 novembre 2019, ore 13:10

E' accaduto nel Torinese, la vittima ha scavalcato perché era senza chiavi

Tragedia nella notte a Loranzè, un migliaio di abitanti a pochi chilometri da Ivrea. Una 18enne è morta impiccata al cancello di casa, una villetta in via Canton Prelle. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, rientrando a casa dalla serata trascorsa con gli amici si e' accorta di non avere le chiavi e ha deciso di scavalcare, ma e' rimasta impigliata con gli abiti. A scoprire l'accaduto e' stata questa mattina la sorella, che la vittima non aveva voluto svegliare per farsi aprire.

