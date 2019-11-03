Resta impigliata al cancello di casa, morta 18enne

E' accaduto nel Torinese, la vittima ha scavalcato perché era senza chiavi

Tragedia nella notte a Loranzè, un migliaio di abitanti a pochi chilometri da Ivrea. Una 18enne è morta impiccata al cancello di casa, una villetta in via Canton Prelle. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, rientrando a casa dalla serata trascorsa con gli amici si e' accorta di non avere le chiavi e ha deciso di scavalcare, ma e' rimasta impigliata con gli abiti. A scoprire l'accaduto e' stata questa mattina la sorella, che la vittima non aveva voluto svegliare per farsi aprire.

