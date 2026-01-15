Riccardo Magherini: Italia condannata per violazioni ai diritti dell'uomo dalla Corte Europea





Dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) arriva una condanna per l’Italia in relazione alla morte di Riccardo Magherini avvenuta il 3 marzo del 2014 a San Frediano a Firenze durante un fermo da parte dei carabinieri. La Corte di Strasburgo ha stabilito che “vi sono state due violazioni dell’articolo 2 (diritto alla vita/indagine) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”. Magherini “è deceduto dopo che i carabinieri lo avevano immobilizzato e ammanettato, tenendolo, steso in posizione prona per circa 20 minuti. Una cosa ritenuta immotivata, non necessaria anche dopo che era apparentemente diventato incosciente. La Cedu,riferisce inoltre di avere “riscontrato carenze nell’indagine che ne è seguita (per quanto riguarda la sua indipendenza), nella formazione delle forze dell’ordine sulle tecniche di immobilizzazione e nelle linee guida in vigore in Italia all’epoca per mettere le persone in posizione prona con il minimo rischio per la salute e la vita”. La Corte precisa però di non essersi espressa in merito alla responsabilità penale delle persone coinvolte nell’episodio e che “non mette in discussione le decisioni dei tribunali italiani, che alla fine hanno assolto i quattro carabinieri coinvolti nell’incidente”.





Cosa successe

Riccardo Magherini morì durante un arresto da parte dei carabinieri la notte tra il 2 e il 3 marzo del 2014, in Borgo San Frediano. I tre carabinieri lo bloccarono mentre, sotto l’effetto di cocaina e in preda ad allucinazioni, era convinto di essere inseguito da qualcuno che voleva ucciderlo, invocando aiuto in Borgo San Frediano. Bloccato dai carabinieri e ammanettato a terra, Magherini era quindi restato a pancia in giù e a torso nudo, per almeno un quarto d’ora. All’arrivo di un’ambulanza senza medico a bordo, l’ex calciatore quarantenne della Fiorentina fu trasportato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Maria Nuova, dove alle 2.45 ne venne constatato il decesso.



