Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari a RTL 102.5: “Cantare ‘Amaro’ insieme ai fan e condividere con loro i momenti ‘amari’ della vita è stato bellissimo. Stiamo lavorando molto e abbiamo del materiale che ci gasa”

Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Amaro”, singolo appartenente al disco “Hello World”. Entrata nel cuore del pubblico da subito, grazie alla capacità innata dei Pinguini Tattici Nucleari di trasformare emozioni intime in esperienze universali, “Amaro” è una delle ballad più amate e significative dell’ultimo album della band: ci sono dei ricordi che sono difficili da lasciare andare, specie quelli più “amari” e, per liberarsene, serve un momento di dolcezza e di condivisione, per dare un nome a certe emozioni e per fare un passo avanti verso il futuro. Il nuovo video di “Amaro” è stata rilasciato lo scorso 26 settembre e ha visto la partecipazione di centinaia di fan: il racconto vivido e toccante di un rito collettivo in cui cantare, abbracciarsi e piangere insieme, esprimere emozioni profonde e liberarsi da ricordi dolorosi. Guidati da un megafono, a gran voce, con in mano le proprie tazzine di caffè centinaia di persone cantano, si stringono e affidano a una cartolina i propri ricordi “amari”, per rispedirli al passato. I Pinguini Tattici Nucleari hanno trasformato cosi in immagini uno dei brani più amati ed ascoltati dell’ultimo disco, che racconta la fine di un amore, e hanno condiviso con i propri fan un’esperienza nuova e reale. Ai microfoni di RTL 102.5, Riccardo Zanotti ha raccontato: «Abbiamo pensato a delle cose amare, oltre alla vita, è ci è venuto in mente il caffè. Quindi abbiamo offerto il caffè a 1300 persone facendolo direttamente noi: ci siamo messi su un mini van, abbiamo offerto il caffè amaro a chi era in strada e abbiamo cantato il pezzo insieme. Se le persone volevano lo zucchero, dovevano lasciarci un loro ricordo “amaro” successo nella loro vita e alcuni di questi compaiono proprio nel videoclip. Ci sembrava un bel momento di condivisione perché se parliamo delle cose brutte successe in maniera anonima, possono diventare meno grosse. “Amaro” esiste da un po’ e i fan più hardcore lo conoscono. Suonandolo e cantandolo insieme abbiamo notato che le persone che c’erano lo conoscevano ed è stato bellissimo». Le tazzine servite a centinaia di fan dai sei Pinguini Tattici Nucleari non sono più soltanto il rituale quotidiano del caffè, ma il segno di un momento vissuto insieme, in cui il peso dei ricordi diventa via via più leggero, in cui vivere una nuova, piacevole esperienza sembra essere un gesto semplice e normale. “Per far passare l’amaro in bocca” il modo più semplice è ricordare che anche ciò che pesa può smettere di fare male, specie se condiviso con una famiglia che cresce ogni giorno di più.

“HELLO WORLD” E LIVE

«L’album ci ha regalato tantissime gioie e con i live abbiamo constatato che tante persone sono insieme a noi in questo viaggio. Ormai sono 6 anni che facciamo questo mestiere e non è sempre scontato che il prossimo episodio incontrerà nuovamente l’appoggio del pubblico. Con “Hello World” è andata così e siamo estremamente grati. Durante i concerti ho osservato i nostri fan anche se non c’è un ideale specifico del nostro fan. Sicuramente noto che sono persone buone e gentili. Siamo una band di buoni per buoni, o almeno proviamo a dare un bell’esempio, per quanto siamo persone comuni con difetti e che compiono errori» ha spiegato Riccardo Zanotti in merito al disco rilasciato lo scorso anno e ai live estivi.

PROGETTI FUTURI E L’AMICIZIA CON MAX PEZZALI

In diretta su RTL 102.5, il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari ha svelato: «Stiamo molto bene, stiamo lavorando sempre e siamo indaffarati, ma contentissimi. Noi viviamo in studio quindi non abbiamo particolari novità, ma abbiamo del materiale che ci sta gasando molto, è qualcosa di diverso. Noi tutti lavoriamo come amanuensi, rifiniamo ogni dettaglio per una canzone e, nel nostro caso, non esce mai in 5 minuti. Può avere una genesi di due, tre anni… torni indietro, cambi parole, la rivedi ed è proprio questa la magia. Io scrivo da solo ma il confronto è costante con tutti gli altri, questo lavoro è fondamentale quanto la scrittura del brano. Quando riesci ad arrivare dal bambino al più adulto è bello e noi ci proviamo attivamente, cerchiamo di scrivere in maniera tale da arrivare a più persone possibili, anche se non puoi arrivare a tutti chiaramente». «Noi siamo super amici, ci vediamo spesso fuori dal contesto lavorativo e abbiamo deciso di fare questa cosa insieme. La mia canzone preferita degli 883 è “Come un deca” perché sono di quella generazione lì. Anche ai concerti, quando parte, non puoi stare seduto, ti devi per forza alzare e lì capisci davvero la potenza di questa canzone» ha concluso Riccardo Zanotti nel corso di “The Flight”, raccontando dell’amicizia con Max Pezzali.



