Ripartono le ricerche dell'aereo Malaysia inabissatosi nell'oceano quasi undici anni fa, morirono 239 persone

MISTERO SENZA FINE

E’ uno dei grandi misteri dell’aviazione mondiale. Sono passati quasi undici anni, non solo manca una verità, si fa fatica anche ad individuare ipotesi. Le indagini e le ricerche di questi anni non hanno portato da nessuna parte, sono state seguite molte piste, non sono mancati depistaggi e false speranze. Ma c’è chi non vuole arrendersi e ora parte un nuovo progetto di ricerca.

UNA NUOVA FASE DELLE RICERCHE

Incaricata delle ricerche è la Ocean Infinity, un'azienda di robotica marina con sede nel Regno Unito e negli Stati Uniti; già ci aveva provato all’inizio di quest’anno, ma ad aprile le operazioni erano state interrotte a causa del maltempo. Ora si ricomincia: il ministero dei trasporti della Malesia ha affidato una società un nuovo incarico.

SOLDI SOLO IN CASO DI RITROVAMENTO

Ocean Infinity ha stipulato un contratto "nessun ritrovamento, nessun compenso" con la Malesia; quindi verrà pagata solo se troverà qualcosa di utile e di concreto. Le ricerche saranno condotte a intermittenza per 55 giorni. I sommozzatori perquisiranno un nuovo sito di 15.000 km quadrati nell'oceano e Ocean Infinity riceverà un compenso di 70 milioni di solo in caso di ritrovamento di relitti.

SPARITO DAI RADAR, SPARITO DAL MONDO

E’ l’8 marzo 2014. Il volo MH370, operato con un Boeing 777/200 di Malaysian Airlines, decolla da Kuala Lumpur, direzione Pechino. Dopo un’ora di volo, in cui tutto sembra tranquillo e regolare, l’aereo sparisce dai radar. Non si saprà più nulla sulla sua sorte. Ci sono state varie ricostruzioni, varie ipotesi. Il comandante potrebbe aver volontariamente cambiato rotta, puntando verso sud. L’aereo si è inabissato nell’Oceano quando il carburante è finito. Ma non è mai stato trovato il relitto.

VITTIME DA TUTTO IL MONDO

A bordo in quella notte misteriosa c’erano 239 persone: 227 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio. La maggior parte delle vittime era di nazionalità cinese, poi c’erano anche tanti malesi. Gli altri passeggeri venivano da Australia, Indonesia, India, Francia, Stati Uniti, Iran, Ucraina, Canada, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Russia e Taiwan.



