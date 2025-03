Roberto Benigni oggi in prima serata con “Il Sogno”. Ecco di cosa parlerà

Uno degli eventi televisivi della stagione, tenuto nascosto quasi fino all’ultimo. L'annuncio, infatti, è arrivato a sorpresa solo un mese fa dal palco dell'Ariston: Roberto Benigni torna in prima serata su Rai1 con Il Sogno, in diretta questa sera alle 21.30. A dieci anni dal successo dei “Dieci Comandamenti”, l’attore premio Oscar torna sulla scena con una serata che sicuramente sarà ricca di poesia, emozioni, riflessioni culturali, politiche e molto altro. Capace come pochi di alternare alto e basso, ironia e profondità, spunti di attualità e ispirazione ai grandi classici della cultura, Roberto Benigni è riuscito negli anni a farsi amare da più generazioni, in modo unico e trasversale.

IL SOGNO DI BENIGNI, DI COSA PARLERÀ?

Top secret il percorso del monologo, che durerà un paio d'ore, ma è molto probabile che lo sguardo dell'attore e regista si allarghi all'Europa, in cerca di rilegittimazione sul nuovo scacchiere internazionale tra Trump e Putin e insieme al centro di tensioni politiche interne. "Stupore, sorpresa, verità, bellezza: ci metterò tutta la mia gioia e il mio sentimento. Nel corso dello spettacolo si parlerà di noi, dell'Europa, del mondo, della nostra vita. Si parlerà delle nostre aspirazioni e soprattutto dei nostri sogni. E io sono un grande sognatore. E siccome, come dice il Poeta, i grandi sognatori non sognano mai da soli, sogneremo tutti insieme", ha anticipato Benigni.

BENIGNI E LE APPARIZIONI IN TV

Tra le grandi pagine di divulgazione incastonate nella carriera di Benigni, la Divina Commedia di Dante Alighieri con il programma “L'Ultimo del Paradiso” (Rai 1, 2002), “Il Quinto dell'Inferno” (Rai 1, 2007), “Tutto Dante” (Rai 1, 2007-2008), poi per il Dantedì 2021 ha recitato il XXV canto del Paradiso in diretta dal Salone dei Corazzieri al Quirinale, alla presenza di Mattarella. È toccato poi ai Principi fondamentali della Costituzione con “La più bella del mondo” (Rai 1, 2012), e ancora “I Dieci Comandamenti” (Rai 1, 2014). Nel dicembre 2022 Benigni ha letto e commentato il Cantico delle creature in “Francesco - Il cantico” (Paramount+), mentre nel 2020 aveva proposto l'esegesi di un passo biblico durante la terza serata di Sanremo. Nel 2022 ha introdotto Papa Francesco e il racconto dei Vangeli su Rai 1 in prima serata nella domenica di Pasqua. Durante la prima serata di Sanremo 2023, alla presenza di Mattarella, ha reso omaggio ai 75 anni della Costituzione. Il 26 maggio 2024 ha chiuso con un monologo la prima Giornata Mondiale dei Bambini alla presenza di Papa Francesco in Piazza San Pietro.





I testi de “Il Sogno” sono di Benigni e Michele Ballerin. Lo spettacolo è scritto con Stefano Andreoli e può contare sulle musiche di Nicola Piovani e la scenografia di Chiara Castelli. Il direttore della fotografia è Massimo Pascucci.