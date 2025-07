Roberto Bolle and Friends ha incantato il pubblico dell'Arena di Verona. Gran finale emozionante con Diodato Photo Credit: Arena di Verona

I primi ballerini di tutto il mondo, per l'edizione 2025, sono arrivati dai teatri di Milano, Monaco, Londra, Budapest, Amsterdam, Amburgo. I ''Friends'' sono le stelle della danza Nicoletta Manni, Timofej Andrijashenko, Melissa Hamilton, Tatiana Melnik, Giorgi Potskhishvili, Oleksandr Ryabko, Mikaela Kelly e Toon Lobach. Come detto l’ospite speciale è stato Diodato e con la partecipazione straordinaria del pianista Marcos Madrigal.

Per la prima volta sul palco dell’Arena, Diodato ha condiviso la scena con Roberto Bolle , Nicoletta Manni, Melissa Hamilton e Timofej Andrijashenko, sulle note della pluripremiata "Fai rumore". In un dialogo perfetto tra voce e danza, intensità ed emozione, la performance è stata festeggiata da lunghi applausi.

Un anniversario importante, i 25 anni del Gala festeggiati quest’anno, che sono un traguardo altrettanto di valore. Simboleggiano un amore che ha superato la prova del tempo, quello di Roberto Bolle sul palco dell’ Arena di Verona e il suo pubblico e quello tra l’etoile e i suoi “Friends” che in un doppio appuntamento (martedì e ieri sera) hanno regalato uno show imperdibile con una sorpresa finale che ha emozionato la platea: la performance live di Diodato , ospite d'eccezione della speciale edizione 2025 del Gala " Roberto Bolle and Friends ". Tutto all’interno del 102° Arena di Verona Opera Festival, di cui RTL102.5 è radio ufficiale .

IL PROGRAMMA

Immancabile nella città dell’amore Il celebre passo a due “del balcone” da Romeo e Giulietta di Prokof’ev, interpretato da Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko. Borderlands di Wayne McGregor con Bolle e Melissa Hamilton. L’Opus 100-Für Maurice di John Neumeier, sulle note di Simon & Garfunkel, con Bolle e Ryabko. Solo per citare alcuni dei balletti che hanno deliziato il pubblico. Il pianista cubano Madrigal ha accompagnato dal vivo alcune esibizioni, tra cui il Clair de lune di Debussy per la coreografia Moonlight di Juliano Nunes, in un suggestivo dialogo con la luna reale, sorta dietro il palco.