Roma, 27enne muore cadendo dal balcone di un B&B, il coinquilino ai domiciliari

Le urla, poi il tonfo, nel cuore della notte. È quanto hanno raccontato alcuni residenti del condominio di Via San Calepodio, in zona Monteverde a Roma. Sono stati i primi a trovare il corpo a terra, seminudo, ieri, intorno alle 23. Scattati i soccorsi, ma per il giovane, 27 anni, originario della provincia di Frosinone, non c’è stato nulla da fare.



LA DINAMICA

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il ragazzo sarebbe precipitato dal balcone della sua stanza, in un B&B sito al terzo piano. Alloggio che condivideva da qualche tempo con un amico, un 25enne albanese, collega del lavoro, in un negozio della capitale. L'ipotesi degli inquirenti è che tra i due ci sia stata una lite prima che la vittima cadesse nel vuoto, precipitando da un'altezza di dodici metri.





LE INDAGINI

Una ricostruzione respinta dal coinquilino, ora posto agli arresti domiciliari, accusato di omicidio. Nel corso dell'interrogatorio, il giovane avrebbe detto di aver tentato di fermare la vittima, che provava invece a lanciarsi giù dal balcone. "ha dichiarato un vicino. Una verità tutta da ricostruire. Sul corpo del 27enne, intanto, è stata disposta l'autopsia.