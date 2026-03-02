Roma: auto in fuga da un posto di blocco travolge e uccide una intera famiglia su via Collatina

Una banda in fuga, che per cercare di sfuggire alle forze dell’ordine ha finito per travolgere una macchina, provocando la morte di una intera famiglia. E’ successo a Roma ieri sera intorno alle 21.30. Il posto di blocco al Quarticciolo è stato evitato, la corsa dei malviventi è terminata in via Collatina, dove con un salto di corsia, c’è stato l’impatto con la vettura della famiglia Ardovini. Nell 'impatto hanno perso la vita Alessio Ardovini, 41 anni, il padre Giovanni Battista Ardovini, di 70 anni, e la madre Patrizia Capraro di 64 anni. I tre tornavano da una festa di famiglia. Il fatto è stato ripreso da una dashcam installata sull'auto della polizia che ha immortalato le fasi finali dell'inseguimento e lo scontro tra l'auto dei sudamericani, che procedevano a zig zag invadendo la corsia opposta, e l'auto delle vittime.



