Roma: auto in fuga da un posto di blocco travolge e uccide una intera famiglia su via Collatina

02 marzo 2026, ore 16:30
L'auto fuggitiva portava a bordo tre sudamericani, uno con precedenti, avevano arnesi da scasso nascosti nel bagagliaio
Una banda in fuga, che per cercare di sfuggire alle forze dell’ordine ha finito per travolgere una macchina, provocando la morte di una intera famiglia. E’ successo a Roma ieri sera intorno alle 21.30. Il posto di blocco al Quarticciolo è stato evitato, la corsa dei malviventi è terminata in via Collatina, dove con un salto di corsia, c’è stato l’impatto con la vettura della famiglia Ardovini. Nell 'impatto hanno perso la vita Alessio Ardovini, 41 anni, il padre Giovanni Battista Ardovini, di 70 anni, e la madre Patrizia Capraro di 64 anni. I tre tornavano da una festa di famiglia. Il fatto è stato ripreso da una dashcam installata sull'auto della polizia che ha immortalato le fasi finali dell'inseguimento e lo scontro tra l'auto dei sudamericani, che procedevano a zig zag invadendo la corsia opposta, e l'auto delle vittime.
Le indagini
La procura di Roma indaga per omicidio con dolo eventuale, i tre sudamericani arrestati, tra cui un cubano e un argentino, fuggiti poco prima dall'alt della polizia al Quarticciolo, Ha precedenti per furto in abitazione e maltrattamenti uno dei tre arrestati che si trovava a bordo dell'auto in fuga. Gli altri due arrestati risulterebbero incensurati. A bordo del veicolo su cui si trovavano la polizia ha sequestrato jammer e arnesi da scasso. La pm Giulia Guccione contesta anche i reati di resistenza a pubblico ufficiale, installazione di apparecchiature volte a intercettare o impedire comunicazioni telefoniche, possesso ingiustificato di grimaldelli e la violazione dell'articolo 192 del Codice della strada introdotto dal dl sicurezza per chi non si ferma all'alt delle forze dell'ordine. Oltre alle immagini, c'è anche un testimone oculare che ha confermato la dinamica dell'incidente. Domani la pm titolare dell'inchiesta conferirà l'incarico per le autopsie mentre sono attesi i risultati dei test tossicologici sul conducente sudamericano.
