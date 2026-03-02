Roma: auto in fuga da un posto di blocco travolge e uccide una intera famiglia su via Collatina

Roma: auto in fuga da un posto di blocco travolge e uccide una intera famiglia su via Collatina

Roma: auto in fuga da un posto di blocco travolge e uccide una intera famiglia su via Collatina Photo Credit: Ansa/WEB - X - TGRAI

Redazione Web

02 marzo 2026, ore 16:30

L'auto fuggitiva portava a bordo tre sudamericani, uno con precedenti, avevano arnesi da scasso nascosti nel bagagliaio

Una banda in fuga, che per cercare di sfuggire alle forze dell’ordine ha finito per travolgere una macchina, provocando la morte di una intera famiglia. E’ successo a Roma ieri sera intorno alle 21.30. Il posto di blocco al Quarticciolo è stato evitato, la corsa dei malviventi è terminata in via Collatina, dove con un salto di corsia, c’è stato l’impatto con la vettura della famiglia Ardovini. Nell 'impatto hanno perso la vita Alessio Ardovini, 41 anni, il padre Giovanni Battista Ardovini, di 70 anni, e la madre Patrizia Capraro di 64 anni. I tre tornavano da una festa di famiglia. Il fatto è stato ripreso da una dashcam installata sull'auto della polizia che ha immortalato le fasi finali dell'inseguimento e lo scontro tra l'auto dei sudamericani, che procedevano a zig zag invadendo la corsia opposta, e l'auto delle vittime.


Le indagini

La procura di Roma indaga per omicidio con dolo eventuale, i tre sudamericani arrestati, tra cui un cubano e un argentino, fuggiti poco prima dall'alt della polizia al Quarticciolo, Ha precedenti per furto in abitazione e maltrattamenti uno dei tre arrestati che si trovava a bordo dell'auto in fuga. Gli altri due arrestati risulterebbero incensurati. A bordo del veicolo su cui si trovavano la polizia ha sequestrato jammer e arnesi da scasso. La pm Giulia Guccione contesta anche i reati di resistenza a pubblico ufficiale, installazione di apparecchiature volte a intercettare o impedire comunicazioni telefoniche, possesso ingiustificato di grimaldelli e la violazione dell'articolo 192 del Codice della strada introdotto dal dl sicurezza per chi non si ferma all'alt delle forze dell'ordine.  Oltre alle immagini, c'è anche un testimone oculare che ha confermato la dinamica dell'incidente. Domani la pm titolare dell'inchiesta conferirà l'incarico per le autopsie mentre sono attesi i risultati dei test tossicologici sul conducente sudamericano.


Argomenti

Ardovini
Collatina
Quarticciolo

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Due nuove morti sul lavoro, da Taranto a Milano due operai deceduti, uno all'ex Ilva

    Due nuove morti sul lavoro, da Taranto a Milano due operai deceduti, uno all'ex Ilva

  • Serie A: spettacolo all'Olimpico, Roma-Juve finisce 3 a 3. Vincono Milan, Cremonese, Como e Torino

    Serie A: spettacolo all'Olimpico, Roma-Juve finisce 3 a 3. Vincono Milan, Cremonese, Como e Torino

  • Israele, intensificheremo gli attacchi contro l’Iran dopo la morte di Khamenei

    Israele, intensificheremo gli attacchi contro l’Iran dopo la morte di Khamenei

  • Sanremo 2026, Carlo Conti a RTL 102.5: “C’è un inizio e una fine, ma spero di tornarci. Per ora è meglio concludere questo ciclo”

    Sanremo 2026, Carlo Conti a RTL 102.5: “C’è un inizio e una fine, ma spero di tornarci. Per ora è meglio concludere questo ciclo”

  • Sanremo 2026, Sal Da Vinci a RTL 102.5: “Andrò all’Eurovision a rappresentare l’Italia”

    Sanremo 2026, Sal Da Vinci a RTL 102.5: “Andrò all’Eurovision a rappresentare l’Italia”

  • RTL 102.5 Radioshow: la canzone vincitrice della classifica Radioshow 2026 - Categoria Campioni è “Che Fastidio” di Ditonellapiaga

    RTL 102.5 Radioshow: la canzone vincitrice della classifica Radioshow 2026 - Categoria Campioni è “Che Fastidio” di Ditonellapiaga

  • Serie A, Como-Lecce 3-1, Verona-Napoli 1-2, Inter-Genoa 2-0

    Serie A, Como-Lecce 3-1, Verona-Napoli 1-2, Inter-Genoa 2-0

  • Sanremo 2026, la finalissima: tutti gli aggiornamenti sulla quinta serata

    Sanremo 2026, la finalissima: tutti gli aggiornamenti sulla quinta serata

  • Sanremo 2026, Patty Pravo presenta a RTL 102.5 “Opera”, il brano in gara al Festival

    Sanremo 2026, Patty Pravo presenta a RTL 102.5 “Opera”, il brano in gara al Festival

  • Sanremo 2026, Fulminacci racconta a RTL 102.5 la serata cover: “È stato stupendo fare un’esibizione con Francesca Fagnani”

    Sanremo 2026, Fulminacci racconta a RTL 102.5 la serata cover: “È stato stupendo fare un’esibizione con Francesca Fagnani”

L'inchiesta su Cinturrino, trasferiti i quattro agenti che erano con l'assistente capo quando fu ucciso Mansuori

L'inchiesta su Cinturrino, trasferiti i quattro agenti che erano con l'assistente capo quando fu ucciso Mansuori

I quattro sono indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso, l'indagine si allarga, Cinturrino chiede perdono con una lettera scritta in stampatello

Un contenitore frigo per alimenti utilizzato per trasportare il cuore di Domenico. I medici non erano formati per usare i box nuovi

Un contenitore frigo per alimenti utilizzato per trasportare il cuore di Domenico. I medici non erano formati per usare i box nuovi

Una borsa frigo degli anni ottanta quella utilizzata per il cuore del bimbo morto a Napoli dopo il trapianto. Ma la causa principale della lesione all'organo resta il ghiaccio secco

Napoli, resta grave il piccolo che ha ricevuto un cuore danneggiato. Il Ministero invia ispettori a Napoli e Bolzano

Napoli, resta grave il piccolo che ha ricevuto un cuore danneggiato. Il Ministero invia ispettori a Napoli e Bolzano

Sono sei i sanitari indagati. Sequestrato il contenitore usato per trasportare l'organo