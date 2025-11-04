Roma, operaio estratto vivo dopo 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti crollata, è morto poco dopo in ospedale

ESTRATTO VIVO ANCHE L'ULTIMO OPERAIO DALLE MACERIE, POI LA CORSA IN OSPEDALE MA LE LESIONI ERANO TROPPO GRAVI

La tragedia della Torre dei Conti, nel cuore di Roma, si è conclusa nel peggiore dei modi. L’operaio rimasto intrappolato per oltre undici ore sotto le macerie non ce l’ha fatta. L’uomo, un 66enne di origini romene, era stato estratto vivo dai vigili del fuoco dopo un’operazione di soccorso durata tutto il giorno, ma le sue condizioni si sono rivelate troppo gravi. È morto poco dopo il ricovero al policlinico Umberto I, dove era arrivato in codice rosso, scortato dalle forze dell’ordine..

TRE LAVORATORI ERANO STATI SALVATI IMMEDIATAMENTE

l crollo, avvenuto nella mattinata, ha interessato la Torre dei Conti, uno degli edifici storici più noti dell’area dei Fori Imperiali. Due i cedimenti verificatisi a distanza di poco più di un’ora: il primo intorno alle 11:30 e il secondo poco prima delle 13. Nove gli operai impegnati nei lavori di restauro, quattro dei quali sono rimasti coinvolti. Tre erano stati messi in salvo subito dopo il primo crollo, mentre il quarto era rimasto intrappolato tra le macerie del secondo cedimento. L’intervento dei soccorritori è stato lungo e complesso: per ore i vigili del fuoco hanno scavato tra pietre e detriti, in condizioni estremamente difficili, fino a riuscire a liberare l’uomo, tra gli applausi delle persone presenti. Purtroppo, la speranza si è spenta poco dopo l’arrivo in ospedale.



