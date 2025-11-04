Roma, operaio estratto vivo dopo 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti crollata, è morto poco dopo in ospedale
04 novembre 2025, ore 00:26
Dramma ai Fori Imperiali: due crolli travolgono un cantiere. L’ultimo operaio rimasto intrappolato è stato salvato vivo dai vigili del fuoco dopo undici ore di scavi, poi la corsa in ospedale ma l'uomo non ce l'ha fatta
ESTRATTO VIVO ANCHE L'ULTIMO OPERAIO DALLE MACERIE, POI LA CORSA IN OSPEDALE MA LE LESIONI ERANO TROPPO GRAVI
La tragedia della Torre dei Conti, nel cuore di Roma, si è conclusa nel peggiore dei modi. L’operaio rimasto intrappolato per oltre undici ore sotto le macerie non ce l’ha fatta. L’uomo, un 66enne di origini romene, era stato estratto vivo dai vigili del fuoco dopo un’operazione di soccorso durata tutto il giorno, ma le sue condizioni si sono rivelate troppo gravi. È morto poco dopo il ricovero al policlinico Umberto I, dove era arrivato in codice rosso, scortato dalle forze dell’ordine..
TRE LAVORATORI ERANO STATI SALVATI IMMEDIATAMENTE
l crollo, avvenuto nella mattinata, ha interessato la Torre dei Conti, uno degli edifici storici più noti dell’area dei Fori Imperiali. Due i cedimenti verificatisi a distanza di poco più di un’ora: il primo intorno alle 11:30 e il secondo poco prima delle 13. Nove gli operai impegnati nei lavori di restauro, quattro dei quali sono rimasti coinvolti. Tre erano stati messi in salvo subito dopo il primo crollo, mentre il quarto era rimasto intrappolato tra le macerie del secondo cedimento. L’intervento dei soccorritori è stato lungo e complesso: per ore i vigili del fuoco hanno scavato tra pietre e detriti, in condizioni estremamente difficili, fino a riuscire a liberare l’uomo, tra gli applausi delle persone presenti. Purtroppo, la speranza si è spenta poco dopo l’arrivo in ospedale.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Redazione Web
E' stato arrestato il conducente del Suv che si è schiantato contro una volante provocando la morte di un poliziotto, e il ferimento di un collega
A bordo del mezzo di grossa cilindrata sei persone, oltre il numero consentito. In cinque sono stati rintracciati, tre dei quali minorenni
Quindicenne disabile abusato a Torino, la Procura apre un'indagine sui ragazzini accusati
Sequestrati i cellulari dei minori accusati di aver rapito e abusato un coetaneo con disabilità. La denuncia sui social da parte della mamma. Alla vittima rasati i capelli e fatto immergere nel Dora