Roma-Ostia 2025, grande successo per la mezza maratona che compie 50 anni

Cinquant’anni di corsa, cinquant’anni di entusiasmo, cinquant’anni di passione. Sono quelli festeggiati dall’Eurospin Roma - Ostia Half Marathon. La storica mezza maratona è partita dal quartiere Eur e ha attraversato la capitale fino ad arrivare al mare, alla rotonda di Ostia. Davanti ad atleti e amatori un percorso da 21,097km.





I VINCITORI

La prima onda è partita alle 9: dopo meno di un’ora l’arrivo del primo uomo, il keniota Gideon Rop, che ha tagliato il traguardo con 00.58.49. Una falcata tonda la sua, anche nei punti in salita. L’atleta stabilisce così il suo nuovo record personale. Velocissima anche la partenza della prova femminile: trionfa la keniota Ludwina Chepnegetich, con il tempo di un’ora e 8 minuti.





13MILA PARTECIPANTI

Ma la mezza maratona è aperta proprio a tutti, non solo campioni ma anche persone comuni, arrivate da tutto il mondo. Come testimoniano i dati sulle iscrizioni: quest’anno i partecipanti sono stati 13mila, il 38% dei quali di nazionalità straniera. Una corsa inclusiva, basti pensare ai runner più anziani, i romani Antonio Rao, classe 1933 e Antonia Catini nata nel 1945. Tantissimi anche i giovani, che ormai rappresentano un terzo degli iscritti.





I CORRETTI STILI DI VITA

“Oggi si festeggia l’importante traguardo del «mezzo secolo», credo che la gara sia entrata di diritto, per la sua storia, nel patrimonio storico-sportivo della Capitale” ha commentato Luciano Duchi, Presidente e fondatore della RomaOstia. Un appuntamento importante anche per sensibilizzare la popolazione sull’importanza dell'attività sportiva, del corretto stile di vita e della prevenzione, come ha sottolineato Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma. RTL 102.5 è radio ufficiale.