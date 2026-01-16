Rozzano: morto un 70nne, colpito alla gola da una coltellata, accusato un marocchino di 21 anni

16 gennaio 2026, ore 13:30
Il giovane nord africano è stato trovato in stato di agitazione,mentre tentava di suicidarsi lanciandosi la balconcino della casa, aveva già buttato mobili e suppellettili
Una lite furiosa, i cui motivi sono da ricostruire è la causa della morte di Domenico “Mimmo” Lorusso, 70 anni, accoltellato alla gola in un appartamento di via delle Peonie, a Rozzano in provincia di Milano. Il fatto è accaduto nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 gennaio, quando i vigili del fuoco e i militari dell’Arma sono stati chiamati perché un giovane marocchino, 21 anni, minacciava di suicidarsi lanciandosi dal balconcino della casa. E’ stato fermato. Gli agenti, una volta entrati nell’abitazione trovata a soqquadro, mentre stavano spostando alcuni mobili hanno scoperto, sotto uno di questi, il cadavere del 70enne. Il giovane, prima di tentare l’estremo gesto, ha buttato dal terrazzino mobili e suppellettili. Il 21enne, dopo essere stato salvato e messo in sicurezza, è stato trasferito all’ospedale San Paolo, in attesa di ulteriori accertamenti.
I due si conoscevano bene
Dalle prime ricostruzioni, sembra che la vittima e il presunto aggressore si conoscessero. In particolare, è emerso che saltuariamente il ragazzo, che ha precedenti per stupefacenti, trovava ospitalità nell’abitazione in cui si è consumato il cruento omicidio. Il 70enne ucciso aveva un regolare contratto d’affitto. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire il movente del delitto.
Le testimonianze dei vicini
I vicini hanno riferito che da tempo il 21enne era solito gettare oggetti dalla finestra dell’appartamento, e che si sentivano spesso delle urla. Hanno aggiunto che temevano che prima o poi potesse accadere qualcosa.
Le cause della morte del 70enne e l’ipotesi della lite sfociata nel sangue
Secondo i primi riscontri, a causare la morte del 70enne è stato un profondo taglio alla gola inflitto forse a seguito di una lite sfociata nel sangue. Non si esclude infatti che la vittima e il presunto assalitore, prima dell’omicidio, abbiano avuto una discussione.Sul posto sono intervenuti quattro mezzi di soccorso insieme ai carabinieri. Fin dai primi momenti la situazione è apparsa difficile in quanto il giovane, in evidente stato di agitazione, si è rifiutato di aprire la porta dell’appartamento.
I carabinieri hanno usato un autoscala
Si è quindi deciso di intervenire dall’esterno, usando un’autoscala per raggiungere una finestra e permettere l’ingresso delle forze dell’ordine. All’interno sono entrati otto carabinieri, che hanno faticato non poco a bloccare il 21enne, descritto come di corporatura molto robusta e in forte escandescenza. Solo dopo diversi minuti l’uomo è stato immobilizzato. Per il momento, la posizione del giovane è al vaglio dei militari e dell’Autorità giudiziaria. Formalmente non è ancora intervenuto un provvedimento di arresto.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Crans Montana, i ragazzi ricoverati al Niguarda restano in condizioni gravi, tre di loro sono in forte pericolo
Nel frattempo il comune svizzero ammette che negli ultimi cinque anni non erano stati effettuati controlli sui sistemi di sicurezza sul Le Constellation Bar, che è andato a fuoco