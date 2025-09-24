RTL 102.5 ancora al vertice delle radio italiane nella rilevazione Audiradio: 9,2 milioni di persone ascoltano ogni giorno RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta

Redazione Web

24 settembre 2025, ore 09:49 , agg. alle 10:22

La leadership è nel legame indissolubile con gli ascoltatori ma il vero vincitore è il gruppo

RTL 102.5 ancora al vertice delle radio italiane: la leadership è nel legame indissolubile con gli ascoltatori. Ma il vero vincitore è il Gruppo: 9.200.000 persone ascoltano ogni giorno RTL 102.5, Radiofreccia e Radio Zeta.

Nel dettaglio RTL 102.5 è seguita da 6.675.000 ascoltatori, Radio Zeta da 1.240.000 e Radiofreccia da 1.285.000.

RTL 102.5 si conferma la radio più ascoltata d’Italia, un primato che va oltre il semplice dato numerico per diventare la prova di un legame profondo e autentico con il suo pubblico. I nuovi dati di ascolto non solo consolidano la leadership dell'emittente, ma ne celebrano l'identità e la straordinaria fedeltà della sua community, a testimonianza di una coerenza editoriale che ha costruito nel tempo un legame di valore con il pubblico.

RTL 102.5 è la conferma che, in un mondo in continua evoluzione, la radio rimane un punto di riferimento saldo, capace di creare un senso di community che la rende insostituibile nel cuore degli italiani.

È un grande orgoglio vedere RTL 102.5 sempre al vertice, ma per me il vero vincitore è l’intero Gruppo. Con Radiofreccia e Radio Zeta il network RTL 102.5 raggiunge e supera i 9,2 milioni di ascoltatori” – Lorenzo Suraci, presidente del Gruppo RTL 102.5.


Radio Zeta
Radiofreccia
RTL 102.5

