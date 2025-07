RTL 102.5 è la radio ufficiale di “Gardaland 50th Anniversary Party”, un evento straordinario per celebrare il 50° compleanno del parco, un traguardo storico che segna mezzo secolo di emozioni e ricordi.





Per l’occasione, il 19 luglio, Piazza Jumanji si trasformerà in un’arena all’aperto pronta ad accogliere una serata indimenticabile, ricca di musica, energia e allegria. Alle 21:00 prenderà il via lo show di RTL 102.5 con l’animazione di Diego Zappone, Simone Palmieri e Jessica Brugali. A dare inizio alla serata sarà Massimo Alberti, volto storico di RTL 102.5, che guiderà il pubblico in un viaggio musicale con il format “'70, '80, '90 all’ora”. Special guest saranno The Trammps, il leggendario gruppo internazionale che infiammerà la piazza con il loro successo mondiale Disco Inferno (e non solo), riportando in scena l'energia travolgente della disco music.





A seguire, le performance live con alcuni dei nomi più amati della scena musicale italiana. Sul palco: Francesca Michielin, Boomdabash, Rkomi, Riki, Alex Wyse e Sarah Toscano.





L’intrattenimento continuerà fino all’1:00 di notte con "La Discoteca Nazionale" di RTL 102.5 e Dj Sautufau che faranno ballare Gardaland e l'intera Italia.





Tutta la serata verrà trasmessa in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del Digitale Terrestre e canale 736 di Sky) e in live streaming sulla piattaforma RTL 102.5.





La produzione del 50th Anniversary Party è di FMedia.