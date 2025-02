Sag Award 2025, tutti i premi assegnati dal sindacato degli attori americani

Manca meno di una settimana alla cerimonia di premiazione degli Oscar 2025 e, nel frattempo, la stagione dei premi continua.

Stanotte si sono tenuti i SAG Award, il riconoscimento assegnato annualmente dal sindacato americano degli attori per le migliori interpretazioni dei membri della stessa associazione.

Come ogni anno, anche questo appuntamento segna un banco di prova per gli Oscar che tradizionalmente vengono influenzati dai SAG o comunque sono una cartina di tornasole per gli esperti per capire cosa potrebbe succedere agli Academy Award.

UNA CERIMONIA ALL’INSEGNA DEI PROBLEMI TECNICI

È stata una serata piena di tributi a Los Angeles, che si sta riprendendo dalla devastazione causata dagli incendi di quest'anno. "La città e la gente che ci vive sono state messe a dura prova", ha detto Kristen Bell, la conduttrice dello show, prima di presentare i soccorritori. "Non c'è modo di esprimere adeguatamente la nostra gratitudine a tutti voi", ha aggiunto.

La cerimonia poi ha dovuto fare i conti anche con problemi tecnici. A un certo punto, un annuncio registrato precedentemente ha interrotto il discorso del premio alla carriera di Jane Fonda, e diversi presentatori, come Andrew Scott e Adam Brody, hanno dovuto fare i conti con microfoni non funzionanti.

CHALAMET TRIONFA A SORPRESA

"Conclave", ha trionfato vincendo il premio per il miglior cast cinematografico mentre "Shōgun", e "Only Murders in the Building", hanno vinto i premi TV nelle categorie dramma e commedia.

La prima serie ha guidato le categorie TV con quattro vittorie, aggiudicandosi il premio come miglior protagonista e non protagonista in una serie drammatica per Hiroyuki Sanada e Anna Sawai.

Sia lo show che le sue star hanno dominato la stagione dei premi, ottenendo i massimi riconoscimenti ai Golden Globe e agli Emmy.

La vittoria di "Conclave" arriva durante una stagione di premi insolitamente tumultuosa, che ha visto i favoriti come "Emilia Pérez" deragliare a causa delle controversie.

"Anora", che ha perso il premio d'insieme a favore di "Conclave", ha vinto i premi Directors Guild e Producers Guild, diventando il favorito come miglior film agli Oscar.

Tuttavia, la vittoria di "Conclave" al SAG, insieme alla sua vittoria della scorsa settimana ai BAFTA, segnala che potrebbe alla fine trionfare agli Academy Awards.

E se Demi Moore ("The Substance") ha sostanzialmente confermato i pronostici (anche in ottica Oscar) vincendo il premio come miglior attrice protagonista, la vera sorpresa è stato Timothée Chalamet ("A Complete Unknown").

Infatti questo riconoscimento potrebbe sparigliare le carte e ribaltare i pronostici che vedrebbero Adrien Brody favorito per la vittoria tra una settimana.

Zoe Saldaña invece è stata incoronata migliore attrice non protagonista per la sua interpretazione in "Emilia Pérez". "Credo che tutti abbiano il diritto di essere chi sono", ha affermato. "'Emilia Perez' parla di verità e di amore".





I PREMI

FILM

Miglior attore protagonista in un film

Timothée Chalamet (A Complete Unknown)





Miglior attrice protagonista in un film

Demi Moore (The Substance)





Miglior attore non protagonista in un film

Kieran Culkin (A Real Pain)





Miglior attrice non protagonista in un film

Zoe Saldaña (Emilia Pérez)





Miglior cast d’insieme in un film

Conclave





Miglior stunt ensemble in un film

The Fall Guy





SERIE

Miglior attore in una miniserie o film tv

Colin Farrell (The Penguin)





Miglior attrice in una miniserie o film tv

Jessica Gunning (Baby Reindeer)





Miglior attore in una serie drama

Hiroyuki Sanada (Shōgun)





Miglior attrice in una serie drama

Anna Sawai (Shōgun)





Miglior attore in una serie comedy

Martin Short (Only Murders in the Building)





Miglior attrice in una serie comedy

Jean Smart (Hacks)





Miglior cast d’insieme in una serie drama

Shōgun





Miglior cast d’insieme in una serie comedy

Only Murders in the Building





Miglior stunt ensemble in una serie

Shōgun





Premio alla carriera – SAG Life Achievement Award

Jane Fonda