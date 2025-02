Salerno, camion perde ecoballe di rifiuti che travolgono un gruppo di ciclisti. Un morto e un ferito grave

La vittima è stata presa in pieno da una balla di rifiuti da oltre una tonnellata ed è rimasto schiacciata. Per lui, 49 anni, originario di Caserta, non c'è stato nulla da fare. Anche un altro componente del gruppo è rimasto ferito ed è in gravissime condizioni. La tragedia è avvenuta in via Fra' Generoso, a Salerno, i ciclisti l’avevano appena imboccata quando improvvisamente da un camion in transito sulla corsia opposta si è sganciato parte del carico, composto da pesantissime ecoballe. I Vigili del Fuoco sono intervenuti anche con un'autogru per sollevare il carico. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi per i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.

LA TRAGEDIA

SINDACATI, SOS SICUREZZA

Un richiamo forte, dopo l'incidente, è giunto dalla Filt Cgil di Salerno che sottolinea l'urgenza di adottare misure di sicurezza più rigorose per proteggere i lavoratori e i cittadini. "La Filt Cgil Salerno ritiene che sia indispensabile un intervento immediato per migliorare le condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro e nelle infrastrutture viarie. È imperativo che tutte le parti coinvolte collaborino per garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto. Continueremo a monitorare da vicino la situazione e a collaborare con le istituzioni e le parti sociali per garantire che le misure di sicurezza siano adeguatamente implementate e rispettate" conclude la nota del sindacato.