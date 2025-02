Sanremo 2025, Francesca Michielin all'Ariston con "Fango in Paradiso": ecco tutto quello che c'è da sapere

“ Cani sciolti ” è invece il titolo del quinto album: nell’estate del 2023 è però costretta ad interrompere l’omonimo tour per problemi di salute , che ad agosto l’avevano costretta a un intervento chirurgico di rimozione del rene. “ Non ho mai pensato di smettere , perché amo la musica. Certo, quando il dolore mi impediva di alzarmi dal letto, mi sono chiesta se sarei riuscita a tornare a fare quello che amavo e che era il mio lavoro ”, ha raccontato l’artista.

Nel 2019 arriva la prima prova come compositrice per la colonna sonora del cortometraggio “A Cup of Coffee With Marilyn”, in cui Miriam Leone interpreta Oriana Fallaci.

Dopo una serie di collaborazione e la partecipazione a varie colonne sonore per il cinema, nel 2018 arriva il terzo disco di Michielin: “ 2640 ”, con un debutto alla seconda posizione in classifica. L’album, che la vede autrice o coautrice di quasi tutte le tracce, vanta collaborazioni con Calcutta, Dardust, Tommaso Paradiso e Cosmo .

Il primo album dell’artista esce nell’ottobre dello stesso anno, con la supervisione artistica di Elisa : “ Riflessi di me ”. Nel 2013 invece arriva la prima collaborazione con Fedez , sulle note di “ Cigno Nero ”, alla quale seguirà “ Magnifico ” nel 2014. L’anno successivo arriva il secondo album in studio, “ di20 ”.

I primi passi li aveva mossi nel coro della parrocchia di Sant’Eusebio, a Bassano del Grappa, per poi suonare il basso in un gruppo studentesco e prestare la voce a un coro gospel locale.

Dopo le edizioni 2015 e 2021, Francesca Michielin torna per la terza volta in gara al Festival di Sanremo . Sul palco dell’Ariston presenterà il brano “ Fango in Paradiso ”.

SANREMO 2025, FRANCESCA MICHIELIN IN GARA CON FANGO IN PARADISO

È il 2012 quando Francesca Michielin calca per la prima volta il palco dell’Ariston: lo fa al fianco di Chiara Civello, partecipando alla quarta serata del Festival come duettante sulle note di “Al posto del mondo”.

La sua prima partecipazione in gara è del 2015, nel corso della 66esima edizione, in cui si presenta con “Nessun grado di separazione”: il brano le vale il secondo posto e la partecipazione all’Eurovision Song Conest. La possibilità di esibirsi all’Eurofestival spetta di diritto al vincitore di Sanremo: gli Stadio, vincitori nel 2015, scelsero però di rinunciare. A Stoccolma, Michielin si classificò 16esima.

Cinque anni dopo, nel 2020, è al fianco di Levante e Maria Antonietta, nella serata cover, per cantare “Si può dare di più”.

Nel 2021 è di nuovo al Festival della Canzone Italiana, in coppia con Fedez: la loro “Chiamami per nome” arriva seconda dietro alla “Zitti e buoni” dei Maneskin. I due avevano in realtà rischiato l’esclusione dal Festival, per un involontario spoiler del brano fatto da Fedez, che sulle sue storie Instagram aveva pubblicato una clip in cui si sentiva qualche secondo della canzone.

Nel 2022 la voce di “Vulcano” è ancora una volta nella Città dei Fiori, questa volta però nel ruolo di direttrice d’orchestra per Emma.

Quest’anno torna in gara con “Fango in Paradiso”: “Non possiamo avere sempre il controllo su tutto, non si può vivere con l'ossessione che tutto sia sempre perfetto. Anche in Paradiso ci può essere un po' di fango”, ha raccontato la cantautrice sul brano. Nella serata dei duetti invece canterà con Rkomi, anche lui in gara, “La Nuova Stella di Broadway” di Cesare Cremonini.