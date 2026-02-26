Sanremo 2026, Arisa su RTL 102.5: «Molte donne mi fermano e mi dicono che il brano le coinvolge»

Il Festival accelera e la città cambia ritmo, travolta da un’energia che non conosce pause. Dentro il Teatro Ariston si consumano le emozioni più intense, tra ultime prove e gli ultimi preparati per la serata; fuori, invece, pulsa una Sanremo parallela, fatta di incontri improvvisi e racconti spontanei. Nel cuore di Sanremo il nostro Radio Truck si trasforma in un osservatorio privilegiato: un crocevia di voci, confidenze e retroscena che restituiscono il lato più umano della kermesse.

ARISA SUL BRANO: "UN MANIFESTO DI LEGGEREZZA"

Poco fa è passata a trovarci Arisa, che questa sera tornerà a esibirsi sul palco del Festival di Sanremo. Ai nostri microfoni si è raccontata con la consueta ironia: «Mia madre mi dice sempre che la bocca è fatta per filtrare i pensieri», ha scherzato la cantante. Poi ha parlato del suo stato d’animo durante questa esperienza: «Sto bene, non la sto accusando troppo. Riesco a prendermi il mio tempo tra un impegno e l’altro».

Riflettendo sui paragoni che spesso le vengono attribuiti, in particolare sul fatto che la sua canzone sia stata accostata alle atmosfere di un classico Disney: «È una similitudine che può venire spontanea, ma io sono profondamente italiana: il mio riferimento è Nilla Pizzi. Qualsiasi cosa mi dicano, spero soltanto che piaccia». E sul brano in gara ha sottolineato: «Mi piace quello che mi dicono le persone, mi fa piacere che abbiano capito che è un manifesto di leggerezza». Un messaggio che sembra arrivare forte e chiaro, soprattutto al pubblico femminile: «Molte donne mi fermano e mi dicono che il brano le coinvolge».



ARISA, LA BIO DELLA CANTANTE

Arisa, nome d’arte di Rosalba Pippa (Genova, 1982), è cantante, attrice e scrittrice dalla voce tra le più apprezzate in Italia. Dopo gli studi al CET di Mogol, vince il Festival di Sanremo 2009 tra le Nuove Proposte con “Sincerità” (Premio della Critica) e nel 2014 trionfa tra i Big con “Controvento”. Torna più volte a Sanremo anche come co-conduttrice e negli anni pubblica album di successo come Amami, Se vedo te, Guardando il cielo, Una nuova Rosalba in città ed Ero romantica. Affianca alla musica cinema, doppiaggio e tv (giudice a X Factor, insegnante ad Amici, vincitrice di Ballando con le stelle), oltre a un’intensa attività live e internazionale. Nel 2025 vince il Nastro d’Argento per la migliore canzone originale con “Canta ancora” e nel 2024 pubblica il singolo “Nuvole”, confermando una carriera poliedrica e in continua evoluzione.



