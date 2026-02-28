Sanremo 2026, Leo Gassmann e Aiello nella serata duetti con "Era tutto già previsto" di Riccardo Cocciante
28 febbraio 2026, ore 00:25
Leo Gassmann con Aiello nell'omaggio a un classico di Cocciante
Leo Gassmann è pronto a calcare il palco del Teatro Ariston nella serata dei duetti del Festival di Sanremo 2026 in compagnia di Aiello. Il brano scelto per l’occasione è “Era tutto già previsto” di Riccardo Cocciante. Una canzone che si preannuncia come una bella sfida per i due artisti, che dovranno mettere in gioco una buona dose di emotività.
LEO GASSMAN E AIELLO, DUE TIMBRI VOCALI UNICI
Aiello torna nuovamente sul palco del Teatro Ariston a distanza di cinque anni dall’ultima volta: era il 2021, ed era in gara con il brano “Ora”. Un duetto, quello che lo vedrà al fianco di Leo Gassmann, che promette scintille artistiche molto interessanti. In primis per lo spessore del brano, molto importante nell’ambito della tradizione musicale italiana. E poi per la contrapposizione di due voci molto differenti: timbro melodico e pulito per Leo Gassmann, caldo e dai connotati soul invece per Aiello.
CURIOSITÀ E SIGNIFICATO DELLA CANZONE
Estratto dall’album di Riccardo Cocciante del 1975 dal titolo “L’alba”, la canzone mira a rappresentare la rassegnazione che prende il sopravvento di fronte alla fine predestinata di una relazione. Il tradimento e l’abbandono non sorprendono il protagonista, consapevole e rassegnato che la fine fosse inevitabile. Una canzone struggente sicuramente nelle corde di due artisti come Leo Gassmann e Aiello. Il brano ha goduto di una rinnovata popolarità negli ultimi tempi grazie all’inclusione nella colonna sonora della pellicola cinematografica “Parthenope”, il film del 2024 di Paolo Sorrentino.
LEO GASSMAN, LE PARTECIPAZIONI A SANREMO
Quella di Leo Gassmann è la terza partecipazione al Festival di Sanremo. L’esordio è datato 2020 e lo vide competere e vincere nella categoria “Nuove proposte” con la canzone “Vai bene così”. Tre anni dopo, nel mese di febbraio del 2023, il ritorno nella categoria Big con il pezzo “Terzo cuore”, con cui si classificò al diciottesimo posto.
