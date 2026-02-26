Sanremo 2026, Ditonellapiaga su RTL 102.5 a sorpresa riceve una proposta di matrimonio

Sul nostro Radio Truck di RTL 102.5 succede di tutto. Anche dichiarazioni d'amore.

DITONELLAPIAGA: "C'È UNA BELLA ATMOSFERA"

Poco fa è passata a trovarci Ditonellapiaga, tra le protagoniste di questa edizione del Festival di Sanremo. «Chiamatemi anche Margherita, o se preferite Dito», ha esordito con il sorriso, raccontando le emozioni che sta vivendo: «Questo Festival mi sta regalando gioie immense. È sempre bello ricevere calore: il mio obiettivo era portare me stessa e credo di esserci riuscita». L’artista ha poi svelato il clima che si respira dietro le quinte: «C’è una bellissima atmosfera e ho fatto amicizia con Sal Da Vinci. È impossibile non legare con lui: farebbe amicizia anche con una pianta».

TONY PITONY SORPRENDE TUTTI

A un certo punto, mentre Ditonellapiaga stava rispondendo alle domande dei conduttori di Password, l’intervista ha preso una piega del tutto inaspettata. È arrivato Tony Pitony, giovane artista che domani sera duetterà con lei durante la serata delle cover del Festival di Sanremo, sorprendendola con una vera e propria dichiarazione d’affetto e stima.

Tra sorrisi e imbarazzo divertito, la sorpresa si è trasformata in musica: Tony Pitony ha eseguito in diretta “Donne Ricche”, regalando un momento spontaneo e coinvolgente che ha acceso lo studio e conquistato anche Ditonellapiaga. Un’anticipazione dell’intesa che porteranno sul palco e che promette di rendere speciale la loro esibizione nella serata dedicata alle cover.

Prima di salutare gli ascoltatori di RTL 102.5, è arrivato l'annuncio che Tony Pitony sarà al Radio Zeta Future Hits Live di Verona il 2 settembre all'Arena di Verona



