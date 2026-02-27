Sanremo 2026, Fabrizio Moro stasera sul palco con Eddie Brock per le cover: "Ho nostalgia della gara"

Il Festival di Sanremo cambia ritmo e si affida alla memoria: è la serata delle cover e dei duetti. In città l’atmosfera è febbrile, le vie di Sanremo si riempiono di fan armati di smartphone, pronti a intercettare un sorriso, un autografo, uno scatto rubato al volo.

Intanto, tra un collegamento e l’altro, il nostro Radio Truck diventa crocevia di emozioni e incontri: sfilano tutti e 30 i Big in gara, accompagnati dagli artisti che questa sera condivideranno con loro le luci e l’emozione del palco del Teatro Ariston.

Poco fa è stato il turno di Eddie Brock e di Fabrizio Moro, che questa sera porteranno sul palco del Festival di Sanremo una nuova versione di “Portami via”, il brano che Moro presentò proprio qui nel 2017.

MORO SU EDDIE BROCK: "MI PIACE PERCHÈ È GENUINO"

«Mi sto divertendo molto, giriamo insieme con Edoardo, condividiamo ansie, gioie e dolori: quando condividi le cose nella vita, tutto è più facile», ha raccontato Moro. Eddie ha sottolineato come la serata dei duetti si viva con uno spirito diverso: «Oggi è tutto più sereno, anche le interviste le affronto meglio perché le faccio con lui». Moro non nasconde un filo di nostalgia: «Quando arriverà la canzone giusta tornerò in gara. Ho una storia sanremese molto bella e la voglia c’è, ma non basta una bella canzone, serve quella giusta». Tra i due c’è intesa e ironia: «Mi fa sentire un po’ vecchietto, ma ci troviamo benissimo. Mi piace perché è genuino, ha poche “paillettes” addosso», scherza il cantautore. E Eddie conferma: «Gli ho chiesto tanti consigli. Mi ha detto di rimanere me stesso e fare ciò che ho sempre fatto. Cantare con lui è un onore». Per entrambi, alla fine, il palco resta il rifugio più autentico: «Cantare è il momento più semplice di questi giorni: sei sballottolato in ogni angolo di Sanremo, ma quando arrivi sul palco è la cosa più serena che c’è».





EDDIE BROCK IN GARA A SANREMO CON "AVVOLTOI"

Il cantautore romano si presenta in gara con “Avvoltoi”, un brano intenso e tagliente che scava nelle contraddizioni dei sentimenti. Gli avvoltoi del titolo, come ha spiegato lo stesso artista, sono quegli uomini che si travestono da eroi ma finiscono per ferire, nutrendosi delle fragilità altrui. La canzone racconta un amore non corrisposto e, soprattutto, la paura di lasciarsi amare davvero: è la storia di chi resta costantemente un passo indietro, intrappolato nella frustrazione di vedere l’altra persona scegliere, ancora e ancora, ciò che le fa male. Un ritratto emotivo lucido e amaro, che dà voce a chi fatica a spezzare un circolo vizioso fatto di illusioni e disincanto.



