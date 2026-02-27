Sanremo 2026, Raf con The Kolors nella serata dei duetti: cantano "The Riddle" di Nik Kershaw

“ L’idea iniziale era di chiedere a Nik Kershaw ma non poteva, poi ho pensato subito a The Kolors perchè Stash sembra che l’hanno portato qui con la macchina del tempo dagli anni '80. loro erano entusiasti, è nato così ”. È quanto ha raccontato Raf, in gara per la quinta volta nella sua carriera al Festival di Sanremo con il brano “Ora e per sempre”, spiegando la scelta di invitare The Kolors nella serata dei duetti.

THE RIDDLE, CURIOSITÀ SULLA CANZONE

Pubblicato il 5 novembre 1984, The Riddle è uno dei brani più celebri del cantautore britannico Nik Kershaw, nonché singolo apripista dell’album omonimo The Riddle. La canzone è rimasta nel tempo tra le più popolari dell’artista, complice un sound tipicamente anni ’80 e un testo che, fin dall’uscita, ha alimentato interpretazioni e teorie tra i fan. Le sue parole, infatti, sono apparse da subito enigmatiche e di difficile comprensione, tanto da trasformare il brano in un piccolo caso musicale. A spegnere ogni speculazione è stato però lo stesso Kershaw, che ha più volte dichiarato come il testo non nasconda alcun significato profondo. Secondo l’artista, le parole sarebbero nate semplicemente come “voce guida” adattata alla melodia, senza un reale intento narrativo. Con ironia, il cantautore ha definito The Riddle “una sciocchezza, spazzatura, idiozie, le divagazioni confuse di una popstar degli anni ’80”. Un enigma, dunque, che affascina proprio perché – a detta del suo autore – non ha mai avuto soluzione.

THE KOLORS, LE PARTECIPAZIONI A SANREMO

Negli ultimi anni i The Kolors si sono ritagliati un ruolo da protagonisti al Festival di Sanremo, salendo sul palco del Teatro Ariston per tre edizioni consecutive. Dopo il debutto nel 2018 con Frida (mai, mai, mai), il gruppo è tornato nel 2024 con Un ragazzo una ragazza, piazzandosi al sedicesimo posto nella classifica finale. Nell’edizione 2025 hanno presentato Tu con chi fai l’amore, brano dal ritmo pop-dance che ha confermato la loro presenza stabile alla manifestazione, chiudendo la gara al quattordicesimo posto e consolidando la loro visibilità nel panorama musicale italiano.



