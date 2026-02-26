Sanremo 2026, Malika Ayane su RTL 102.5: "Pensavo fosse il momento giusto per portare un pezzo profondo ma anche frizzante"

Il Festival entra nel vivo e l’energia a Sanremo si fa sempre più palpabile. Tra soundcheck, interviste e l’adrenalina che precede le esibizioni sul palco del Teatro Ariston, il via vai di artisti è continuo anche fuori dalla platea. Nel nostro Radio Truck, nel pieno centro di Sanremo, si respira la stessa febbre musicale: cantanti, ospiti e protagonisti della kermesse si fermano ai nostri microfoni per condividere emozioni a caldo, confessioni inedite e aspettative, regalando uno spaccato autentico e quotidiano del Festival.

MALIKA AYANE: "IL MIO BRANO È L'ANTICAMERA DELLA PRIMAVERA"

Ai microfoni di Miseria e Nobiltà, su RTL 102.5, è passata a trovarci Malika Ayane, tra i protagonisti in gara al Festival di Sanremo. «Mollo tutto e vado in spiaggia», ha scherzato l’artista, ridendo e commentando la splendida giornata nella città dei fiori, dove questa sera si esibirà per sesta. Poi ha raccontato il senso del brano scelto per il Festival: «Ho tante canzoni ritmate nel mio repertorio, ma chi non mi conosce bene associa il mio nome soprattutto alle ballate introspettive. Pensavo fosse il momento giusto per portare a Sanremo un pezzo profondo ma anche frizzante, quasi un’anticamera della primavera».

Domani sera, per la serata delle cover, al suo fianco ci sarà Claudio Santamaria: «Domani ci chiudiamo in una stanza e proviamo. Dobbiamo abbattere la componente emotiva e usarla a nostro favore. Sono felice che abbia accettato, perché è anche un grande musicista», ha affermato l’artista.





MALIKA AYANE, LA BIO DELLA CANTANTE

Malika Ayane (Milano, 1984) è una cantautrice formata al Conservatorio e cresciuta nel coro di voci bianche del Teatro alla Scala. Scoperta da Caterina Caselli e lanciata da Sugar nel 2008, ha pubblicato album di successo come Malika Ayane, Grovigli, Ricreazione, Naif e malifesto, ottenendo dischi di platino e numerosi premi.

Ha partecipato più volte al Festival di Sanremo, vincendo due volte il Premio della Critica “Mia Martini”, tornando anche come ospite (tra cui il duetto con i Negramaro nel 2024). Attiva nel sociale (con Oxfam Italia), in radio e teatro (da Evita a Cats), ha pubblicato nel 2023 il libro *Ansia da felicità* e nel 2024 il singolo “Sottosopra”, celebrando 15 anni di carriera con un tour sold out.

Nel 2025 si è esibita al Teatro alla Scala ed è stata protagonista di progetti speciali della Biennale di Venezia. Attualmente è in tournée teatrale e pronta a tornare in gara a Sanremo, inaugurando un nuovo capitolo artistico con Carosello Records.



